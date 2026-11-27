A cuatro meses de su salida de Tapados de laburo, Paula Chavez habló sobre los motivos que la llevaron a alejarse del ciclo de streaming

Paula Chaves volvió a referirse a su salida de Olga y contó los motivos personales que influyeron en su decisión. Durante una entrevista con José María Listorti en Blender at Night, la conductora recordó su paso por Tapados de laburo y explicó que, aunque tuvo una buena experiencia durante el primer año, con el tiempo dejó de sentirse identificada con la dinámica del programa.

La modelo había anunciado su salida en julio de 2026 y, en ese momento, había mencionado compromisos de viajes y otros proyectos laborales. Sin embargo, ahora profundizó en las razones que la llevaron a dar un paso al costado. “El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pasé muy bien”, expresó, al recordar su vínculo con el equipo.

Chaves también destacó el buen trato que recibió durante su permanencia en el canal, aunque aclaró que eso no alcanzaba para sostener su continuidad. “Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo no me estaba sintiendo cómoda”, reconoció.

Entre los motivos que influyeron en su decisión, explicó que comenzó a tener dificultades para participar de algunas conversaciones y acompañar el ritmo del ciclo. “Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto”, señaló.

Además, mencionó los cambios que atravesaba la propuesta y la búsqueda de un nuevo rumbo, con la incorporación de Cami Fortunato al equipo. En ese contexto, sintió que debía adaptarse a una modalidad diferente, algo que ya no le resultaba natural. “Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas”, explicó.

Finalmente, la conductora dejó en claro que su decisión no significa alejarse del mundo laboral, sino priorizar aquellos proyectos en los que pueda sentirse cómoda y desarrollar su personalidad. “Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”, concluyó.