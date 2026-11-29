La ceremonia se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, donde se distinguió a las producciones de las distintas secciones

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) celebró su gala de cierre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde se dieron a conocer las producciones ganadoras de las distintas secciones en competencia.

La ceremonia reunió a realizadores, autoridades, trabajadores de la industria audiovisual y representantes de las instituciones organizadoras. La entrega de premios fue el punto de partida para la proyección de The Loneliest Man in Town (El hombre más solitario de la ciudad), de Tizza Covi y Rainer Frimmel, película elegida para acompañar el cierre de esta octava edición.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la entrega de los premios Tilda Thamar a la trayectoria, que en esta oportunidad distinguieron a Luis Cámara, realizador audiovisual, director de fotografía, guionista y docente universitario, y a Pablo Conde, programador de cine y gestor cultural. Durante la primera parte del Festival también habían recibido este reconocimiento Adriana Lestido, Lorena Muñoz y el cineasta Mariano Llinás.

Entre las novedades de esta edición se destacó la participación, por primera vez, de un Jurado Joven, integrado por Julián Leonel Fernández, Serena Ciocca, Virginia Apaldetti, Salomé Jazmín Husseín y Juan Bautista Tagliapietra. El grupo eligió a Gente de la ruta, de Lucas Koziarski, como mejor película de la Competencia Oficial, y a La caída, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal, como mejor cortometraje. Además, otorgó una mención especial a Los vencedores, de Pablo Aparo, y otra para el cortometraje entrerriano La Solapa, de Abril Ansaldi.

En la categoría de Cortometrajes Entrerrianos, el jurado compuesto por Eugenia Alonso, Jorge Sesán y Mariana Bolzán distinguió a Boca de Río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena, de Sara Van Dembroucke. Las menciones especiales fueron para Malvinas, después, de María Ángeles Terraza, y A Pique, de Milagros Rocha y Nathan Silvestre. Por su parte, el Premio DAC Género a la mejor película dirigida por una mujer fue para A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio.

La Competencia Oficial tuvo como ganadora a Los vencedores, de Pablo Aparo, según el jurado integrado por Adriana Lestido, Lorena Moriconi y José Miccio. También recibió una mención especial Machado, de Julián Tagle. En tanto, el Premio Ojo Pez, que distingue las producciones elegidas por el público a través de sus votos luego de cada función, reconoció seis películas de distintas secciones. En esta oportunidad, la estatuilla fue confeccionada por la artista Laura Selaya.

Los reconocimientos del público fueron para Para hacer una película, solo hace falta un arma, de Santiago Sein, en Competencia Oficial; La caída, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal, en Cortometrajes Entrerrianos; Si yo estuviera vivo… viviría, de André Novais Oliveira, en Panorama Internacional; Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo, de José David Apel, en Orillas; Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás, en Fronteras Abiertas; y El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi, en Vórtice.