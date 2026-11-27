Tini y Rodrigo De Paul atraviesan un momento de grandes proyectos personales. A meses de su casamiento, la pareja brindó una entrevista para la edición de diciembre de Vogue México, donde compartió detalles de los preparativos de la boda, sus planes de convivencia y el deseo de construir una familia. Una de las revelaciones que más llamó la atención fue la confesión de la cantante: ya escribió 180 páginas con ideas para la celebración.

“Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, contó Tini, quien tiene en mente cada detalle de ese día, desde los colores hasta la experiencia que desea ofrecerles a sus invitados. También explicó que busca que tanto su vestido como el traje de De Paul tengan un significado especial. “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, expresó.

El futbolista, por su parte, aseguró que la intención es que quienes asistan puedan sentirse parte de un universo propio. “Entrar a este mundo nuestro”, describió sobre la celebración. La idea de casarse fue creciendo a partir de distintas conversaciones y proyectos compartidos. Según relató De Paul, fueron avanzando de a poco, hasta sentir que ese sueño podía convertirse en realidad.

Durante la entrevista también contaron que encontraron su primera vivienda en común apenas tres días antes de la conversación con la revista. Ambos coincidieron en que desean establecer su hogar en Argentina, un país que representa un punto de encuentro emocional para los dos. “Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño”, explicó la artista.

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La pareja también recordó la separación que atravesó su relación y el posterior reencuentro. Tini contó que durante ese período mantuvieron contacto cero y que, cuando volvieron a encontrarse, sintieron que la conexión seguía intacta, aunque ambos habían vivido nuevas experiencias. Además, la cantante habló del acompañamiento que recibió de De Paul en momentos difíciles y aseguró: “Rodrigo es una persona que me ha empujado... me ha salvado la vida en muchos momentos”.

Otro de los temas fue la posibilidad de convertirse en padres. Tini expresó su deseo de ser madre, aunque aclaró que no tiene una fecha definida: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”. De Paul ya es padre de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Camila Homs, y contó que la cantante incluso imagina cómo organizarían las habitaciones de los chicos en la futura casa familiar.

En el plano personal y profesional, Stoessel también atraviesa una etapa de transformación. Con 29 años, se encuentra recorriendo su historia musical a través de la gira FUTTTURA, un espectáculo que repasa sus 15 años de trayectoria y que también representa una búsqueda de identidad y libertad artística. Mientras prepara nueva música y proyectos vinculados con la moda y el maquillaje, la cantante comparte con De Paul la ilusión de una nueva etapa, con el casamiento y la construcción de un hogar entre sus principales sueños.