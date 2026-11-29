Este lunes 30, a las 8:00, el tribunal integrado por los jueces Santiago Brugo, Nicolás Gazali y Maximiliano Otto Larocca Rees dará a conocer el veredicto en el segundo juicio oral contra Néstor Pavón acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, de 21 años. El crimen ocurrió el 1° de abril de 2017 en Gualeguay.

La resolución marcará un momento trascendental en la revisión judicial de un caso que conmovió al país. La Fiscalía y la querella unificaron su reclamo en la pena de prisión perpetua, argumentando que Pavón fue coautor directo del crimen junto a Sebastián Wagner (quien cumple prisión perpetua desde el primer juicio realizado en 2017). En contraste, la defensa técnica solicitó su absoluta absolución y rechazó el dictado de prisión preventiva.

Qué dicen la fiscalía y la defensa

Como contó UNO, los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga dieron por acreditada la responsabilidad penal de Néstor Pavón en los hechos ocurridos el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, atribuyéndole la misma responsabilidad que al ya condenado Wagner.

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final.

Según la reconstrucción probatoria, ambos acusados obligaron a la joven de 21 años a subir por la fuerza a un automóvil Renault 18 y la trasladaron hacia las inmediaciones del balneario Paso de Alonso. En ese lugar, aprovechando su preeminencia física e indefensión, abusaron sexualmente de ella. Ante la resistencia de la víctima y con el fin de garantizar su impunidad, decidieron asfixiarla y ocultaron el cuerpo debajo de pastizales altos en un camino rural hacia González Calderón, en el primer distrito Cuchillas de Gualeguay.

La Fiscalía encuadró el accionar en los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con femicidio y homicidio calificado por alevosía y críminis causa". Tras repasar las pruebas, el fiscal Taleb solicitó la prisión perpetua, el dictado de prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme —dado que Pavón llegó libre al debate— y la incorporación de su perfil de ADN al banco genético de antecedentes penales. La querella, representada por los abogados José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, adhirió plenamente al pedido de perpetua.

La defensa de Pavón, a cargo de los abogados Edwin Henry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto, solicitó la absolución y que no se aplique la prisión preventiva, afirmando que el imputado siempre estuvo ajustado a derecho. Los letrados enfocaron sus críticas en Sebastián Wagner -quien declaró en el juicio en contra de Pavón-, sosteniendo que "mintió, miente y seguirá mintiendo" al involucrar a Pavón por "intereses oscuros y malignos".

Asimismo, la defensa argumentó la violación del principio del non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.

Un largo proceso para el segundo juicio

El camino hacia este veredicto atravesó complejas instancias judiciales. En el primer proceso de 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua como autor material, mientras que Pavón recibió condena únicamente por encubrimiento.

La Fiscalía y la querella apelaron dicho fallo. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la resolución al considerar arbitraria la valoración de la prueba y ordenó realizar un nuevo juicio. Este nuevo debate comenzó el 29 de octubre y contó con la declaración de más de 30 testigos, entre peritos, investigadores, vecinos y allegados.

La memoria de Micaela y el impacto institucional de la Ley 27.499

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba activamente en el movimiento Ni Una Menos. Su femicidio dio origen a la Ley Nacional N° 27.499 (Ley Micaela), sancionada el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 de enero de 2019.

La norma establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas en la función pública dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, enmarcada en compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará. El fallo de este lunes pondrá fin a un extenso proceso de búsqueda de justicia.