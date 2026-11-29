Con localidades agotadas, invitados especiales y un escenario 360°, María Becerra reunió a miles de seguidores en las primeras ocho presentaciones de su serie de diez conciertos

María Becerra completó la primera etapa de su histórica serie de diez conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, con ocho funciones agotadas durante noviembre. Los shows, realizados los días 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27, convocaron a miles de personas que disfrutaron de una propuesta con escenario 360°, despliegue visual, coreografías y un repertorio cargado de éxitos.

A lo largo de las presentaciones, la artista compartió el escenario con invitados especiales que sorprendieron al público. Entre ellos estuvieron Nahuel Pennisi, Paulo Londra, Karina La Princesita, Emanero, Ariel Puchetta, Maia Reficco y Ángela Torres, quienes protagonizaron distintos cruces musicales y sumaron momentos destacados a cada noche.

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Los conciertos también contaron con la presencia de numerosas figuras del espectáculo que se acercaron a disfrutar de la propuesta. Entre los asistentes estuvieron Wanda y Zaira Nara, Carmen Barbieri, Verónica Lozano, Lizy Tagliani, Marta y Felipe Fort, Martín Cirio, Eva de Dominici y Melody Luz, entre otros. En la última función, además, estuvo presente parte del elenco de la serie En el Barro.

Con esta primera etapa, María Becerra reafirmó el vínculo con sus seguidores y consolidó una de las apuestas más ambiciosas de su carrera en vivo. La serie tendrá su cierre en febrero de 2027, con dos presentaciones previstas para los días 6 y 7 en el mismo estadio.

La función del 6 de febrero ya tiene localidades agotadas, mientras que para la nueva fecha del 7 todavía quedan entradas disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. De esta manera, la cantante se prepara para completar diez noches en uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.