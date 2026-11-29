La mayoría de los distritos utilizan partidas discrecionales, gastos confidenciales y fideicomisos cuyos destinos resultan imposibles de fiscalizar por la ciudadanía

El mapa de los gastos reservados y fondos especiales. Entre Ríos entre las provincias con gastos más transparentes

Un relevamiento nacional realizado por las organizaciones de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado y Ruido determinó que el 83% de los distritos argentinos recurren a gastos reservados o partidas especiales con opacidad presupuestaria; la provincia entrerriana integra el reducido grupo de excepciones con mecanismos más trasnparentes. Sin embargo, Entre Ríos está entre las únicas cuatro provincias que no manejan fondos or fuera de los controles abituales.

La investigación detalla que veinte jurisdicciones del país emplean partidas discrecionales, gastos confidenciales y fideicomisos estatales cuyos destinos finales resultan imposibles de fiscalizar por la ciudadanía .

Esta falta de transparencia fiscal incluye agencias gubernamentales y empresas estatales en diversas regiones que eluden los controles tradicionales de los tribunales de cuentas locales.

Especialistas consultados advierten que las denominadas "cajas negras" perjudican profundamente la calidad democrática al impedir el monitoreo ciudadano del dinero recaudado a través de los impuestos. Ante este panorama, los expertos enfatizan la necesidad urgente de incrementar la supervisión legislativa para garantizar una rendición de cuentas pública y rigurosa en todo el territorio nacional.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública, inicia el miércoles 1 de octubre.

El informe

En un panorama nacional signado por la discrecionalidad presupuestaria, la provincia de Entre Ríos se destaca al ubicarse entre los únicos cuatro distritos del país que no manejan fondos públicos por fuera de los mecanismos de control habituales.

Según una investigación publicada por las organizaciones Ruido y Chequeado, la jurisdicción entrerriana —junto a Neuquén, Río Negro y Santa Cruz— integra el selecto grupo de provincias que "se salvan" de utilizar esquemas de erogación con rendición de cuentas diferencial o nula.

El informe, elaborado a partir de los presupuestos 2026 y de pedidos de acceso a la información pública dirigidos a gobiernos locales y a la Administración central, expone que en 20 de las 24 jurisdicciones argentinas (el 83%) existe al menos un gasto, fondo, partida u organismo especial que evade los controles comunes del presupuesto general o rinde cuentas de manera opaca.

En este contexto nacional, Entre Ríos mantiene la administración de sus recursos dentro del marco regulatorio habitual, constituyendo una excepción positiva frente al manejo diferenciado de fondos que predomina en la mayor parte del país.

El mapa de los gastos reservados y fondos especiales

De acuerdo con los datos recabados, los mecanismos sin fiscalización tradicional asumen distintas formas a lo largo del territorio nacional:

Gastos reservados

Se identificaron de forma rastreable en al menos 7 provincias (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero). Entre las administraciones provinciales que informan estas partidas, Córdoba lidera el ranking con $1.980 millones, seguida por La Pampa con $1.019 millones, acumulando un total relevado de más de $3.144 millones a nivel provincial. A su vez, en otros 6 distritos (Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán) se constató una ausencia total de datos públicos o respuestas oficiales.

Fondos y fideicomisos especiales

En 7 distritos (CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa y Jujuy) funcionan agencias, fideicomisos u organismos con regímenes particulares de control que no rinden cuentas ante los Tribunales de Cuentas locales al igual que el resto de los gastos corrientes.

Opacidad informativa

En 12 provincias resulta imposible verificar la presencia o ausencia de estos instrumentos debido a la falta de transparencia en el acceso a la información.

El relevamiento expone casos emblemáticos: en Córdoba existen 5 "agencias" estatales que reemplazan secretarías presupuestadas en $152.358 millones sin control ordinario del Tribunal de Cuentas; en Formosa se identificaron más de $53.168 millones distribuidos en cuatro fondos fiduciarios opacos; en Catamarca se cuestiona la falta de control sobre el Fondo Fiduciario de Regalías Mineras; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación a fideicomisos de transporte supera los $278.000 millones.

Advertencias de los especialistas

La investigación incorpora las reflexiones de referentes en materia de transparencia institucional. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, remarcó que los gastos reservados son "una caja negra que no rinde cuentas ante la sociedad" y abogó por fortalecer el control legislativo para evitar usos partidarios o irregulares.

Por su parte, Alejandro Gaggero, coordinador de Justicia Distributiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que en Argentina "la opacidad de la información fiscal en las provincias suele ser mayor que en el caso del Estado nacional".