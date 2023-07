Benjamín Vicuña se "arrepintió" de su dedicatoria a Pampita

"Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor", expresó el chileno al agradecer el premio. Rápidamente esta expresión fue viral y se hizo tendencia, por lo que Vicuña decidió aclarar públicamente la situación, más precisamente en el programa Cortá por Lozano: "No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina. Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Era 9 de julio y dije: ¿Es un país que me dio a mis hijos, el amor...', quizás me equivoqué".