Se filtró uno de los secretos mejor guardados de Bake Off Famosos que los televidentes se preguntan desde el primer día

Bake Off Famosos: revelan qué hacen con las tortas que sobran y la sorpresa fue total

Cuando falta poco para que termine la actual edición de Bake Off Famosos en la pantalla de Telefe, sin duda el programa más exitoso de los últimos tres meses en la televisión abierta, se conoció un detalle no menor del reality que asombró a todos sus seguidores.

Fue el usuario de TikTok Nicolás Prieto quien respondió una de las preguntas que más se hacen los fanáticos del reality desde las ediciones anteriores en las redes sociales: “¿Tiran las tortas que sobran en Bake Off Famosos? ¿Las comen los participantes?”.

Así, el tiktoker reveló que “Bake Off está conformado por un equipo que tiene más de 100 integrantes, entre la producción, sonidistas, maquillaje, etc”, y acto seguido reveló que “de lo que sobra y lo que está en condiciones de comer, se cortan porciones y se reparten entre todos ellos”.

Asimismo, agregó un dato no menor que dejó en shock a los seguidores del formato. “Pero, lo que pude averiguar es que, en temporadas anteriores, los participantes no tenían permitido llevarse sus preparaciones y tampoco probarlas. Esto es porque tenían que evitar suspicacias, para que no haya sospechas con el jurado”, concluyó para sorpresa de todos.