Aseguran que Jorge Rial estuvo muerto 10 minutos

Tras sufrir un infarto en Colombia, Jorge Rial continúa internado y se mantiene estable a la espera de un vuelo sanitario que lo regrese a Argentina. Luis Ventura, ex compañero y ex amigo del conductor de Argenzuela, envió un mensaje de advertencia a su entorno cercano.

En diálogo con el programa LAM, Ventura advirtió que Rial habría estado muerto por 10 minutos, hasta que los médicos lograron reanimarlo . "A los que lo quieren, cuídenlo. Porque Jorge nunca se cuidó. No soy quién para decir, porque soy igual o peor. No quiero que le vaya mal" , agregó. Guillermo Capuya, médico personal de Rial, no desmintió este suceso y deslizó la posibilidad que su paciente lo cuente por si mismo.

A través de las redes sociales, el ex conductor de espectáculos envió un mensaje de agradecimiento a los profesionales que lo atendieron, pero no confirmó esta información. "En este momento sólo escribo en medio de un torbellino de emociones", indicó. Por otro lado, Ventura expuso que no está de acuerdo con la forma de manejarse de su ex colega desde la terapia intensiva. "Ojo con Rial, porque un paciente no puede decidir su destino de salud. No puede decidir si quiere agarrar un celular o no. Si estás en terapia, estás en terapia. Hay cosas que me hacen ruido. No le creo", sostuvo.

Además, denuncio que los medios para los que Rial trabaja "hacen un show" con la salud del periodista. "Lo peor es cuando venga a Buenos Aires y hayan 50 móviles esperándolo", agregó.

Según el último parte médico que comunicaron desde el centro de salud colombiano, el periodista responde favorablemente al tratamiento al que está siendo sometido y manifiesta una evolución positiva a su condición cardíaca. El instituto Country del Bogotá indicaron que en los próximos días se definirá el traslado a una habitación común y el fin de semana podrían trasladarlo a Argentina.

Por ahora las hijas de Jorge, Morena y Rocío, no volvieron a brindar declaraciones sobre el estado de su padre, pero sí publicaron mensajes en las redes sociales. "No no faltes nunca" escribió Morena, quien lleva una vida más mediática que su hermana, quien prefiere vivir en privado. En la imagen se ve su mano tomada a la de Rial.