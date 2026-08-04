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UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

La actividad es este martes 4, a las 16.30 en la Facultad de Ingeniería de UNER, Oro Verde, a cargo del referente internacional en medicina social, doctor Luis Falcón

4 de agosto 2026 · 10:36hs
Este martes 4

Este martes 4, a las 16.30 en la Facultad de Ingeniería de UNER, Oro Verde, a cargo del referente internacional en medicina social, doctor Luis Falcón 
UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

Este martes 4, a partir de las 16.30 en la Facultad de Ingeniería de UNER, kilómetro 10 de la ruta 11, Oro Verde, se realizará un conversatorio sobre los Desafíos Tecnológicos en el cuidado de la Salud: reflexiones sobre soberanía, ecolgía y dignidad de los pueblos", a cargo del doctor Luis Falcón, médico, informático y referente internacional en medicina social.

La actividad, organizada por la cátedra Introducción a los Sistemas de Salud y Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas, es con entrada libre y abierta a toda la comunidad académica y público interesado.

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Luis Falcón llega a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para reflexionar sobre los desafíos tecnológicos actuales en el cuidado de la salud.

¿Quién es Luis Falcón?

El doctor Luis Falcón Martín es un médico, informático y activista español ampliamente reconocido como un referente internacional en medicina social y soberanía tecnológica. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1970, y su trayectoria destaca por fusionar las ciencias de la computación con el ámbito sanitario para garantizar el acceso equitativo y universal a la salud.

Graduado en Medicina por el IUCS de Buenos Aires, es además Licenciado en Ciencias de la Computación y Matemáticas por la California State University, y posee una Maestría en Genómica y Genética Médica por la Universidad de Granada.

Es el creador del sistema hospitalario GNU Health y presidente de GNU Solidario, una organización global que promueve la salud y la educación a través de software libre. Además, cuenta con formación en genómica médica y es un reconocido activista por la medicina social y los derechos de los animales.2]

Defiende firmemente que la salud de los individuos está intrínsecamente ligada a sus contextos socioeconómicos y entornos. Fue galardonado en la India con el premio humanitario One World One Family Humanitarian Award en la categoría de Salud, destacando su lucha por la accesibilidad sanitaria global.

El doctor Falcón mantiene una estrecha relación de colaboración con instituciones académicas en Argentina.

UNER Tecnología Salud Soberanía Ingeniería
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