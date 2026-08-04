Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

El Instituto Becario (Inaubepro) adelantó que desde este miércoles inicia el cronograma de pagos de becas correspondiente al mes de agosto.

El Instituto Becario (Inaubepro) adelantó que desde este miércoles inicia el cronograma de pagos de becas correspondiente al mes de agosto.

El Instituto Becario (Inaubepro) adelantó que desde este miércoles inicia el cronograma de pagos de becas correspondiente al mes de agosto.

El Instituto Becario (Inaubepro) adelantó que desde este miércoles se dará cumplimiento al cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto. Como es habitual, se realizará por tramos, a través del banco Entre Ríos y por finalización del DNI de las y los beneficiarios.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, destacó "el trabajo del equipo para avanzar en la etapa de evaluación de las diferentes solicitudes, dando respuesta al estudiantado y ampliando periódicamente el listado de beneficiarios".

Cabe señalar que "quienes se incorporen en el presente mes, cobrarán retroactivo los meses que correspondan según si son secundarias o de nivel superior. En todos los casos, el programa contempla nueve meses de beca", recordó Berdiñas.

Finalmente, el funcionario provincial señaló "la importancia de corroborar en la APP del Becario cómo prosigue el trámite, siempre con el mismo usuario y contraseña. Allí encontrarán la mayoría de las respuestas a sus consultas, ya que pueden constatar en qué instancia se encuentra, si faltó alguna documentación o la fecha de cobro y/o pagos realizados en caso de ser becado", ejemplificó.

Cronograma agosto