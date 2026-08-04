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Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Doce oferentes se presentaron para obras de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo. La inversión es de más de $274 millones

4 de agosto 2026 · 11:28hs
Doce oferentes se presentaron para obras de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo. La inversión es de más de $274 millones

Doce oferentes se presentaron para obras de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo. La inversión es de más de $274 millones
Doce oferentes se presentaron para obras de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo. La inversión es de más de $274 millones

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El gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para ejecutar mejoras edilicias en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, en el departamento Paraná. Con una inversión oficial superior a los 274 millones de pesos, la obra fortalecerá la infraestructura del establecimiento y mejorará la atención sanitaria para Crespo y su zona de influencia.

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La intervención se enmarca en la Licitación Pública Nº 06/2026 y contempla el cambio de cubiertas, mejoras en el sistema de desagües pluviales y nuevas instalaciones de reserva de agua en el Hospital San Francisco de Asís, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias del establecimiento y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente. Al respecto, se prevé un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Detalle de las obras

La obra comprende el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación, la colocación de nueva zinguería y la adecuación del sistema de desagües pluviales para prevenir filtraciones. Además, se prevé el reemplazo de canaletas y la ejecución de un nuevo sistema de desagües con caída libre. También se repararán sectores de veredas perimetrales mediante un sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales. En materia de agua potable, se retirarán los tanques actuales para reemplazarlos por unidades nuevas en una ubicación reconfigurada, al tiempo que se edificará una nueva cisterna equipada con sistema de bombeo y se ejecutarán tareas de pintura exterior en las áreas intervenidas.

El acto de apertura de sobres tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contó con la presentación de doce firmas oferentes: Cooperativa de Trabajo Suyaña Limitada, Antolin Fernández SA, Bidner Constructora SRL, Calaco Construcciones SRL, Cemyc SRL, El Super de la Construcción SRL, Domínguez Arturo Gustavo, Lozza SAS, Luxe Obras y Proyectos Cooperativa de Trabajo, Peterson Orlando José María, Schmidt Marcelo Fabián, y Sustenta SRL.

En la oportunidad estuvo presente el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quien celebró esta instancia y destacó que la obra forma parte de una planificación estratégica en articulación con el Ministerio de Salud para fortalecer la infraestructura sanitaria en el territorio provincial. "Cada inversión en infraestructura hospitalaria se traduce en mejores condiciones para brindar atención y en espacios más seguros para quienes trabajan y para quienes concurren al hospital. Estas obras permitirán mejoras concretas en el funcionamiento del establecimiento, mayor seguridad y adecuar las instalaciones frente al crecimiento de la demanda sanitaria en Crespo y toda su zona de influencia".

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial y señaló que las obras de infraestructura sanitaria responden a una planificación sostenida. "Este trabajo conjunto nos permite avanzar tanto en obras de gran magnitud como en intervenciones de mantenimiento fundamentales para fortalecer la red de salud. No solo estamos poniendo en valor los hospitales de mayor complejidad, sino que también impulsamos un plan de mantenimiento continuo para toda la red sanitaria. Entre Ríos cuenta con 66 hospitales y 208 centros de salud, y nuestro compromiso es mejorar progresivamente la infraestructura de cada uno de ellos", expresó.

Acompañaron también a los ministros, el diputado nacional Darío Schneider; el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; el director del Hospital San Francisco de Asís, Juan Pablo Schonfeld; la secretaria técnica del establecimiento, Sandra Scarso; el contador Fernando Zapata; la directora general de Arquitectura y Construcciones del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, Claudia Benavento; la directora de Proyecto de la Unidad Técnica de Salud, Verónica Odelli, y el director de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS del Ministerio de Salud, Santiago Romero Ayala.

Obras Hospital Crespo licitación oferentes
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