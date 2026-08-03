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Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

En Parque de los Patricios, Huracán y Atlético Tucumán igualaron 0 a 0 en el cierre de la fecha de la LPF.

3 de agosto 2026 · 23:25hs
Huracán y Atlético Tucumán igualaron.

Huracán y Atlético Tucumán igualaron.

El Huracán de Diego Martínez no pudo con el Atlético Tucumán de Julio César Falcioni e igualaron sin goles en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la tercera fecha del Torneo Clausura.

En los primeros tramos del cotejo ambos equipos tuvieron sus chances de romper el cero. Primero el Decano con una linda jugada de Ramiro Ruiz Díaz, pero con un remate que se fue por arriba del travesaño. Luego respondió el Quemero con un buen pase de Leonardo Gil para Oscar Cortés que tiró exigido.

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En el inicio del complemento los tucumanos avisaron con Leonel Vega, que pateó exigido e igual obligó a Galíndez que tiró la pelota al tiro de esquina.

A los 64 minutos Vega lo empujó dentro del área a Facundo Kalinger y el árbitro Hernán Mastrangelo sancionó penal. Pero recibió el llamado del VAR y una vez que analizó la jugada en el monitor rectificó su decisión porque “el jugador de Huracán propuso el contacto”.

Con este empate Atlético Tucumán es quinto con 5 unidades en la Zona B que es liderada por Argentinos Juniors que suma puntaje perfecto luego de tres jornadas. Mientras que Huracán es octavo con 4 puntos.

Lo que sigue para Huracán y Atlético Tucumán

En la próxima fecha Atlético Tucumán recibirá a Belgrano el sábado desde las 14.45. Mientras que Huracán jugará el clásico ante San Lorenzo, el domingo a partir de las 15 en el Nuevo Gasómetro.

Huracán Atlético Tucumán Clausura
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