Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

En Parque de los Patricios, Huracán y Atlético Tucumán igualaron 0 a 0 en el cierre de la fecha de la LPF.

El Huracán de Diego Martínez no pudo con el Atlético Tucumán de Julio César Falcioni e igualaron sin goles en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la tercera fecha del Torneo Clausura .

En los primeros tramos del cotejo ambos equipos tuvieron sus chances de romper el cero. Primero el Decano con una linda jugada de Ramiro Ruiz Díaz , pero con un remate que se fue por arriba del travesaño. Luego respondió el Quemero con un buen pase de Leonardo Gil para Oscar Cortés que tiró exigido.

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En el inicio del complemento los tucumanos avisaron con Leonel Vega, que pateó exigido e igual obligó a Galíndez que tiró la pelota al tiro de esquina.

A los 64 minutos Vega lo empujó dentro del área a Facundo Kalinger y el árbitro Hernán Mastrangelo sancionó penal. Pero recibió el llamado del VAR y una vez que analizó la jugada en el monitor rectificó su decisión porque “el jugador de Huracán propuso el contacto”.

Con este empate Atlético Tucumán es quinto con 5 unidades en la Zona B que es liderada por Argentinos Juniors que suma puntaje perfecto luego de tres jornadas. Mientras que Huracán es octavo con 4 puntos.

Lo que sigue para Huracán y Atlético Tucumán

En la próxima fecha Atlético Tucumán recibirá a Belgrano el sábado desde las 14.45. Mientras que Huracán jugará el clásico ante San Lorenzo, el domingo a partir de las 15 en el Nuevo Gasómetro.