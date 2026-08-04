Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

El dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano quedó detenido este martes por disposición del fiscal Julián Pistone , quien lo investiga por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. El hecho involucra a Candela Arizaga , una joven influencer y modelo de 23 años.

La decisión judicial se conoció luego de un episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y la Unidad Fiscal Norte.

Según trascendió, el incidente comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación irregular en las inmediaciones de la avenida Del Libertador. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una joven que se hallaba en evidente estado de alteración y que posteriormente fue identificada como Candela Arizaga.

La mujer fue trasladada al hospital Pirovano para recibir asistencia médica y psicológica. Allí habría manifestado en una primera instancia haber sido agredida por Moyano. Como consecuencia de esas declaraciones, la fiscalía dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y nuevas entrevistas con la denunciante.

Moyano, hijo del líder camionero Hugo Moyano y actual secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, fue localizado por la Policía en la zona de Virrey Vértiz y Sucre. Tras una primera demora, el fiscal ordenó su detención formal por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Fuentes judiciales indicaron que el dirigente permanecería inicialmente alojado en la Comisaría Vecinal 13A, aunque no se descartaba un eventual traslado. Su defensa quedó a cargo del abogado Miguel Molina.

Las versiones

En paralelo, la investigación busca reconstruir con precisión lo sucedido durante las horas previas al episodio. De acuerdo con distintas versiones recogidas por los investigadores, la joven presentaba signos compatibles con un estado de alteración psicofísica y habría referido consumo de sustancias.

Algunos testigos que se encontraban en la zona relataron que observaron a la mujer deambulando por la calle en estado de confusión. Según esos testimonios, Moyano intentaba asistirla y contenerla. Sin embargo, será la pesquisa judicial la que deberá determinar si existieron conductas que encuadren en los delitos denunciados.

La causa quedó radicada en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, mientras la fiscalía avanza con las pericias y la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según medios nacionales, el encargado del edificio donde reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Quién es Camila Arizaga