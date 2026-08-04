Uno Entre Rios | La Provincia | rectores

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

En Entre Ríos, rectores rechazaron el nuevo sistema de comedores escolares, cuestionaron su implementación y reclamaron una alimentación sana y local.

4 de agosto 2026 · 12:24hs
Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares.

Foto: UNO/Archivo

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares.

Un amplio grupo de rectores, vicerrectores, secretarios y equipos directivos de escuelas secundarias de distintos departamentos de Entre Ríos difundió un documento en el que expresa su "rechazo absoluto" a la implementación del nuevo sistema centralizado de alimentación escolar impulsado por el Gobierno provincial.

En la nota, los directivos sostienen que la medida representa un retroceso en materia nutricional, vulnera normas nacionales y provinciales vinculadas a la alimentación escolar y perjudica tanto a las comunidades educativas como a la economía local.

Doce oferentes se presentaron para obras de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo. La inversión es de más de $274 millones

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

El Instituto Becario (Inaubepro) adelantó que desde este miércoles inicia el cronograma de pagos de becas correspondiente al mes de agosto.

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

LEER MÁS: Comedores escolares: demanda colectiva por nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares

Equipos directivos cuestionan la centralización del servicio alimentario en Entre Ríos

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de información oficial sobre el nuevo esquema. Los firmantes aseguran que no recibieron resoluciones ni circulares por los canales jerárquicos correspondientes que expliquen el funcionamiento del sistema y los procedimientos que deberán seguir las instituciones educativas.

Asimismo, manifiestan preocupación por el reemplazo de alimentos frescos adquiridos en comercios y productores locales por productos industrializados y ultraprocesados provistos por la empresa Teknofood. Según sostienen, esta modalidad afecta la calidad nutricional de las raciones y la soberanía alimentaria de las escuelas.

En el documento también afirman que el nuevo esquema podría entrar en conflicto con la Ley Nacional de Etiquetado Frontal (N.º 27.642), la Ley Provincial N.º 10.594 de Seguridad Alimentaria Escolar y la Ley Nacional N.º 27.118 de Agricultura Familiar, al priorizar una contratación centralizada por sobre los proveedores locales.

Los equipos directivos advierten además sobre el impacto económico que tendría la medida en comerciantes y proveedores entrerrianos que históricamente abastecieron a las escuelas y señalan que algunos de ellos mantienen deudas pendientes de cobro por parte del Estado provincial.

Otro de los ejes del reclamo refiere a las condiciones edilicias de los establecimientos. Los firmantes sostienen que muchas escuelas carecen de espacios adecuados para almacenar grandes volúmenes de mercadería y describen deficiencias de infraestructura, como problemas de fumigación, falta de cocinas equipadas, ausencia de gas natural y matafuegos sin recarga.

En ese contexto, también rechazaron lo que consideran intentos de responsabilizar a los directivos por las dificultades del sistema de comedores. Señalaron que desde hace años administran de manera ad honorem los fondos destinados a alimentación escolar y reclamaron que no se traslade a las instituciones educativas la responsabilidad por problemas administrativos que atribuyen al propio Estado.

El documento dedica un apartado especial a cuestionar la implementación del modelo de provisión alimentaria de la empresa Teknofood. Allí se mencionan experiencias registradas en las provincias de San Juan, Corrientes y Chaco, donde, según los firmantes, se produjeron inconvenientes vinculados al abastecimiento, cuestionamientos administrativos y críticas por el funcionamiento del sistema.

Finalmente, los directivos solicitaron al Gobierno de Entre Ríos que revise la decisión adoptada, mejore los mecanismos de comunicación con las escuelas y reconsidere el funcionamiento de la Dirección de Comedores. También expresaron su expectativa de que prospere el amparo colectivo presentado ante la Justicia, con el objetivo de resguardar el derecho de los estudiantes a una alimentación "sana, fresca y local".

El pronunciamiento lleva la firma de más de treinta integrantes de equipos directivos pertenecientes a escuelas secundarias de Concordia, Federal, Victoria, Paraná, Colón y otras localidades de la provincia.

rectores comedores escolares Entre Ríos
Noticias relacionadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos este miercoles y jueves.

SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

Este martes 4, a las 16.30 en la Facultad de Ingeniería de UNER, Oro Verde, a cargo del referente internacional en medicina social, doctor Luis Falcón 

UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

El fenómeno de El Niño ya se siente en Entre Ríos y la región. 

El Niño: claves para prevenir enfermedades por roedores, dengue y alacranes 

Pelucas de Esperanza ya cumplió 17 años de labor solidaria

Pelucas de Esperanza, la ONG solidaria que se expande con su labor

Ver comentarios

Lo último

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Ultimo Momento
Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Está muy abandonado: comenzó la recuperación del  Club Comunicaciones tras el desalojo

"Está muy abandonado": comenzó la recuperación del  Club Comunicaciones tras el desalojo

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

La provincia
Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

Dejanos tu comentario