Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares.

En Entre Ríos, rectores rechazaron el nuevo sistema de comedores escolares, cuestionaron su implementación y reclamaron una alimentación sana y local.

Un amplio grupo de rectores, vicerrectores, secretarios y equipos directivos de escuelas secundarias de distintos departamentos de Entre Ríos difundió un documento en el que expresa su "rechazo absoluto" a la implementación del nuevo sistema centralizado de alimentación escolar impulsado por el Gobierno provincial.

En la nota, los directivos sostienen que la medida representa un retroceso en materia nutricional, vulnera normas nacionales y provinciales vinculadas a la alimentación escolar y perjudica tanto a las comunidades educativas como a la economía local.

Equipos directivos cuestionan la centralización del servicio alimentario en Entre Ríos

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de información oficial sobre el nuevo esquema. Los firmantes aseguran que no recibieron resoluciones ni circulares por los canales jerárquicos correspondientes que expliquen el funcionamiento del sistema y los procedimientos que deberán seguir las instituciones educativas.

Asimismo, manifiestan preocupación por el reemplazo de alimentos frescos adquiridos en comercios y productores locales por productos industrializados y ultraprocesados provistos por la empresa Teknofood. Según sostienen, esta modalidad afecta la calidad nutricional de las raciones y la soberanía alimentaria de las escuelas.

En el documento también afirman que el nuevo esquema podría entrar en conflicto con la Ley Nacional de Etiquetado Frontal (N.º 27.642), la Ley Provincial N.º 10.594 de Seguridad Alimentaria Escolar y la Ley Nacional N.º 27.118 de Agricultura Familiar, al priorizar una contratación centralizada por sobre los proveedores locales.

Los equipos directivos advierten además sobre el impacto económico que tendría la medida en comerciantes y proveedores entrerrianos que históricamente abastecieron a las escuelas y señalan que algunos de ellos mantienen deudas pendientes de cobro por parte del Estado provincial.

Otro de los ejes del reclamo refiere a las condiciones edilicias de los establecimientos. Los firmantes sostienen que muchas escuelas carecen de espacios adecuados para almacenar grandes volúmenes de mercadería y describen deficiencias de infraestructura, como problemas de fumigación, falta de cocinas equipadas, ausencia de gas natural y matafuegos sin recarga.

En ese contexto, también rechazaron lo que consideran intentos de responsabilizar a los directivos por las dificultades del sistema de comedores. Señalaron que desde hace años administran de manera ad honorem los fondos destinados a alimentación escolar y reclamaron que no se traslade a las instituciones educativas la responsabilidad por problemas administrativos que atribuyen al propio Estado.

El documento dedica un apartado especial a cuestionar la implementación del modelo de provisión alimentaria de la empresa Teknofood. Allí se mencionan experiencias registradas en las provincias de San Juan, Corrientes y Chaco, donde, según los firmantes, se produjeron inconvenientes vinculados al abastecimiento, cuestionamientos administrativos y críticas por el funcionamiento del sistema.

Finalmente, los directivos solicitaron al Gobierno de Entre Ríos que revise la decisión adoptada, mejore los mecanismos de comunicación con las escuelas y reconsidere el funcionamiento de la Dirección de Comedores. También expresaron su expectativa de que prospere el amparo colectivo presentado ante la Justicia, con el objetivo de resguardar el derecho de los estudiantes a una alimentación "sana, fresca y local".

El pronunciamiento lleva la firma de más de treinta integrantes de equipos directivos pertenecientes a escuelas secundarias de Concordia, Federal, Victoria, Paraná, Colón y otras localidades de la provincia.