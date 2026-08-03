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Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

El Ferroviario venció 1-0 a San Lorenzo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la tercera fecha del campeonato.

3 de agosto 2026 · 23:19hs
San Lorenzo perdió con Central Córdoba de visita.

San Lorenzo perdió con Central Córdoba de visita.

Central Córdoba superó 1-0 a San Lorenzo en un duelo de necesitados en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Fue una dura derrota del conjunto dirigido por Néstor Pipo Gorosito en la previa al clásico contra Huracán.

En los primeros minutos se midieron y fueron los locales los que avisaron primero con una jugada individual de Diego Barrera cuyo tiro cruzado quedó en las manos de Orlando Gill.

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El Ciclón respondió con una linda triangulación entre Nahuel Arias, Matías Reali y Alexis Cuello, que remató desviado.

Cumplida la primera media hora el Ferroviario se impuso en ventaja tras un centro perfecto de Santiago Moyano y el cabezazo de Michael Santos fue imposible para Gill.

San Lorenzo tuvo una mejor cara en el complemento, pero nuevamente Central Córdoba estuvo cerca de marcar y fue con la misma sociedad del primer tanto, con un centro de Moyano y Santos la tocó en el piso, pero no llegó a rematar con comodidad.

El Ciclón de Gorosito fue por el empate. Mathías De Ritis se proyectó y su zurdazo lo desvió Javier Vallejos y Rodrigo Auzmendi no logró capitalizar el rebote. El propio delantero se lo perdió luego con un cabezazo que pasó cerca del travesaño.

El partido se abrió y creció en intensidad. Los dos tuvieron sus chances. Gustavo Del Prete tuvo el empate, pero se lo sacaron en la línea. Mientras que Central Córdoba respondió con otra de Santos que perdió en el mano a mano con Gill.

Con esta derrota San Lorenzo se ubicó en el undécimo puesto de la Zona A. Mientras que el primer triunfo de Central Córdoba lo dejó en la 12° colocación entre 15 equipos del mismo grupo.

Lo que sigue para Central Córdoba y San Lorenzo

En la próxima fecha San Lorenzo jugará el clásico con Huracán, el domingo desde las 15.00 en el Nuevo Gasómetro. Mientras que Central Córdoba viajará hasta Santa Fe y el lunes se medirá con Unión, a partir de las 21.15.

San Lorenzo Central Córdoba Torneo Clausura
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