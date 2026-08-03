"Está muy abandonado": comenzó la recuperación del histórico Club Comunicaciones tras el desalojo.

Tras el desalojo ordenado por la Justicia, comenzó la recuperación del Club Comunicaciones de Paraná con tareas para reactivar su histórica sede deportiva.

La recuperación del Club Comunicaciones de Paraná comenzó con la reconstrucción de su vida institucional y hoy avanza con la recuperación física de sus instalaciones, luego de que el pasado viernes 5 de junio se concretara el desalojo ordenado por la Justicia que permitió a la comisión directiva volver a tomar posesión de la sede ubicada sobre calle Pellegrini.

El proceso que hoy atraviesa la institución tiene como antecedente la normalización llevada adelante tras cerca de 18 años de abandono. Mediante un trabajo realizado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y articulado con la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, el club logró regularizar su situación institucional y conformar una nueva Comisión Directiva encargada de conducir la entidad durante los siguientes dos años.

"Está muy abandonado": el desafío de recuperar el Club Comunicaciones después del desalojo

Foto: UNO/Gerónimo Flores

En aquel momento, la Federación destacó que un club que parecía perdido y sin vida volvía a tener una oportunidad para recuperar su actividad deportiva y social, remarcando que, aunque el trabajo por delante era importante, la recuperación sería posible con el acompañamiento de dirigentes, socios y la comunidad. También señaló la importancia de recuperar espacios para la práctica deportiva en una ciudad donde cada vez existen menos lugares destinados a ese fin.

No obstante, la normalización institucional no significó la recuperación inmediata de las instalaciones. La conducción del club continuó durante varios años sin poder ejercer plenamente la administración del inmueble debido a un conflicto judicial originado por la ocupación de parte del predio.

Según había informado la institución, desde 2021 las autoridades legítimamente constituidas no podían ingresar normalmente al edificio debido a la permanencia de una familia vinculada a la explotación de la cantina, situación que dio origen a un prolongado proceso judicial.

Tras distintas resoluciones y apelaciones, la Justicia finalmente ordenó el desalojo, procedimiento que permitió que la comisión directiva recuperara definitivamente la posesión de la sede social.

A partir de entonces comenzaron las tareas de limpieza, ordenamiento y evaluación del estado general del edificio para planificar las obras necesarias que permitan reactivar la actividad institucional, deportiva y social.

En diálogo con UNO, el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, Hugo Grassi, fue consultado sobre las condiciones en las que fue encontrado el inmueble y respondió: "Está muy abandonado". En ese contexto, señaló que todavía no es posible establecer un plazo para que el club recupere el funcionamiento normal de sus instalaciones.

En esa línea, la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas considera que la recuperación del Club Comunicaciones constituye mucho más que la resolución de un conflicto particular y representa un precedente en la defensa del patrimonio deportivo entrerriano.

La entidad destacó que la recuperación de las instalaciones fue posible luego de la decisión judicial que ordenó el desalojo de quienes ocupaban parte del predio desde hacía años, situación que impedía el normal funcionamiento de la institución.

Asimismo, señaló que el procedimiento permitió que la comisión directiva reconocida legalmente pudiera volver a tomar posesión de un espacio que pertenece a sus socios, a la historia del club y a toda la comunidad deportiva de Paraná.

Desde la Federación sostienen que este hecho trasciende la situación particular de una institución y constituye un mensaje para todas aquellas entidades deportivas que enfrentan conflictos similares. En ese sentido, remarcaron que los clubes son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, construidas con el esfuerzo de generaciones de dirigentes, deportistas y vecinos, y que su patrimonio debe permanecer siempre al servicio de la actividad deportiva y social.

Durante años, el Club Comunicaciones permaneció prácticamente paralizado, imposibilitado de desarrollar plenamente sus actividades, mientras la disputa judicial avanzaba hasta concluir con una resolución favorable para la institución y la restitución de sus instalaciones.

"La recuperación de un club es una victoria para toda la comunidad", señalaron desde la Federación. Además, destacaron que cuando una institución vuelve a abrir sus puertas se recuperan oportunidades para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que encuentran en el deporte un espacio de integración, formación y contención.

La entidad provincial también remarcó que las decisiones judiciales ratifican la importancia de preservar el patrimonio comunitario frente a cualquier intento de apropiación o utilización particular de bienes pertenecientes a una institución. En ese sentido, recordó que los clubes no son propiedad de dirigentes, socios ni particulares, sino organizaciones que cumplen una función social y cuyo patrimonio debe destinarse exclusivamente a los fines establecidos en sus estatutos.

Para la Federación, el caso del Club Comunicaciones refleja además el esfuerzo y la perseverancia de dirigentes que durante años sostuvieron el reclamo por las vías legales para recuperar una institución con más de ochenta años de historia, que supo constituirse en un importante punto de encuentro para trabajadores, familias y deportistas de la ciudad.

Asimismo, expresó su reconocimiento a quienes trabajaron para restablecer la institucionalidad del club y reafirmó su compromiso de continuar acompañando a todas las instituciones deportivas entrerrianas en la defensa de sus derechos, de sus bienes y de la función social que cumplen dentro de cada comunidad.

La recuperación del predio representa, para la Federación, mucho más que la restitución de un inmueble. Significa devolver al deporte un espacio que le pertenece y reafirmar que el patrimonio de los clubes debe permanecer siempre al servicio de la comunidad.

Mientras tanto, la comisión directiva continúa con las tareas de limpieza, ordenamiento y recuperación de las instalaciones con el objetivo de devolverle la actividad deportiva y social a una institución histórica de Paraná, consolidando así un proceso que comenzó con su normalización institucional tras casi 18 años de abandono y que hoy encuentra un nuevo impulso con la recuperación definitiva de su histórica sede.