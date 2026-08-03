La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Confederación Argentina de Sóftbol dio a conocer la nómina de jugadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos Odesur 2026. El torneo masculino se disputará del 21 al 25 de septiembre en el Estadio Mundialista ingeniero Nafaldo Cargnel de Paraná, mientras que la competencia femenina se desarrollará del 15 al 19 de septiembre, también en la capital entrerriana. El certamen otorgará una plaza para el Preolímpico.