La Confederación Argentina de Sóftbol dio a conocer la nómina de jugadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos Odesur 2026. El torneo masculino se disputará del 21 al 25 de septiembre en el Estadio Mundialista ingeniero Nafaldo Cargnel de Paraná, mientras que la competencia femenina se desarrollará del 15 al 19 de septiembre, también en la capital entrerriana. El certamen otorgará una plaza para el Preolímpico.
La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná
Argentina se prepara para ser anfitrión en la capital entrerrina. El combinado argentino dio los nombres para la competencia de septiembre.
3 de agosto 2026 · 22:30hs
El entrenador José Gueminieri confirmó el siguiente plantel masculino:
Federico Eder
Alan Peker
Alejo Muñoz
Fausto Síviero
Federico Olheiser
Francisco Lombardo
Nahuel Saenz
Ladislao Malarczuk
Khalil Luna
Luciano Biondi
Lucio Retamar
Manuel Godoy
Matías Etchevers
Pablo Migliavacca
Teo Migliavacca
El cuerpo técnico está integrado por José Gueminieri (head coach), Gustavo Gueminieri (coach), Duilio Scialacomo (jefe de equipo), Mariano Montero (coach)y Bruno Motroni (coach).
Selección Argentina Femenina
En los próximos días también quedará confirmado el plantel definitivo de la Selección Argentina femenina, que buscará el título sudamericano jugando como local en Paraná.