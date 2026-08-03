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La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

Argentina se prepara para ser anfitrión en la capital entrerrina. El combinado argentino dio los nombres para la competencia de septiembre.

3 de agosto 2026 · 22:30hs
Argentina será local en Paraná. 

CAS

Argentina será local en Paraná. 

La Confederación Argentina de Sóftbol dio a conocer la nómina de jugadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos Odesur 2026. El torneo masculino se disputará del 21 al 25 de septiembre en el Estadio Mundialista ingeniero Nafaldo Cargnel de Paraná, mientras que la competencia femenina se desarrollará del 15 al 19 de septiembre, también en la capital entrerriana. El certamen otorgará una plaza para el Preolímpico.

El entrenador José Gueminieri confirmó el siguiente plantel masculino:

Federico Eder

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Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Alan Peker

Alejo Muñoz

Fausto Síviero

Federico Olheiser

Francisco Lombardo

Nahuel Saenz

Ladislao Malarczuk

Khalil Luna

Luciano Biondi

Lucio Retamar

Manuel Godoy

Matías Etchevers

Pablo Migliavacca

Teo Migliavacca

El cuerpo técnico está integrado por José Gueminieri (head coach), Gustavo Gueminieri (coach), Duilio Scialacomo (jefe de equipo), Mariano Montero (coach)y Bruno Motroni (coach).

Selección Argentina Femenina

En los próximos días también quedará confirmado el plantel definitivo de la Selección Argentina femenina, que buscará el título sudamericano jugando como local en Paraná.

Argentina Selección Argentina Sóftbol Paraná
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