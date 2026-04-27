Anunciaron el regreso de Las Pastillas del Abuelo a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo confirmó su regreso a Santa Fe con un show previsto para el viernes 31 de julio en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión

Las Pastillas del Abuelo confirmó su regreso a Santa Fe con un show previsto para el viernes 31 de julio en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión. La presentación se realizará a las 21 y las entradas estarán disponibles desde el lunes 27 de abril a las 12 a través de la plataforma oficial del evento.

El anuncio retoma una promesa reciente. Piti Fernández se despidió del Harlem Festival con un “hasta pronto” que ahora se concreta con una fecha propia de la banda en la ciudad. El recital se inscribe en una gira nacional que recupera distintas etapas de su repertorio y suma el material más reciente.

Durante el show, el grupo repasará canciones que forman parte de su recorrido, como “Rompecabezas de Amor”, “El Favor” y “¿Qué es Dios?”, junto a temas de su último álbum, ¿Quién sabe?. En ese trabajo, la banda amplió su propuesta con colaboraciones junto a artistas invitados y una búsqueda sonora que mantiene su identidad.

Entre sus lanzamientos recientes, se destaca “Loco por volverla a ver”, grabado junto a Ke Personajes, que logró una alta circulación en plataformas digitales y se ubicó entre los contenidos más vistos en YouTube durante varias semanas.

El grupo también recibió una nominación en los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Grupo de Rock por ¿Quién sabe?, disco que cuenta con participaciones de Ciro y los Persas, Abel Pintos, Rubén Rada, Germán Daffunchio y Kutxi Romero, entre otros.

Formada en 2002, Las Pastillas del Abuelo inició su camino con el demo “El Sensei”, una canción que se difundió de manera independiente y se convirtió en una referencia temprana para su público. Desde entonces, el grupo construyó una trayectoria sostenida con presentaciones en festivales y giras por Argentina, Latinoamérica y Europa.

Las entradas podrán adquirirse online con tarjeta de crédito o débito a partir de $55.000 más cargo por servicio. También habrá venta presencial en la tienda del club, ubicada en Avenida López y Planes 3553, y en Terco Tour, en 25 de Mayo 453, con opción de pago en efectivo.