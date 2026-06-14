Quiénes son los integrantes del gobierno que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni pidió sumarse al sistema pero no fue el único del Ejecutivo.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni pidió sumarse al sistema pero no fue el único del Ejecutivo.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni pidió sumarse al sistema pero no fue el único del Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y poco antes de presentar su declaración jurada de 2025 solicitó la incorporación al régimen simplificado de Ganancias , pero no fue el único miembro del Poder Ejecutivo.

Cuatro funcionarios más de las altas esferas del gobierno de Javier Mieli tomaron la determinación de seguir ese camino y sumarse al esquema llevado adelante por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

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Tras el nuevo escándalo de Adorni, la oposición pidió una sesión para interpelarlo e impulsar la moción de censuraAdemás de Adorni, quiénes se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

Primero Adorni y, luego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Justicia, Santiago Viola; el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, solicitaron unirse al esquema.

En contraposición, no hay registros de adhesión del presidente Javier Milei, ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros funcionarios. A su vez, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, figura como monotributista con la categoría G y la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, lo hace en la categoría A.

Si bien no son funcionarios, otros dirigentes libertarios solicitaron ingresar al esquema, como José Luis Espert, el embajador ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, y el ex titular de ARCA Juan Pazos. También la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.

Según consta en la web de ARCA, las solicitudes de adhesión al régimen se presentaron en distintas fechas, ya que Sturzenegger y Espert iniciaron el trámite el 7 de mayo y el 9 de junio respectivamente, mientras que Adorni y su esposa lo hicieron posteriormente.

¿Cuál es el objetivo de ingresar al sistema de ARCA?

Integrar el mismo tiene por objetivo simplificar la determinación así como la presentación del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes. Y en la práctica, disminuye la cantidad de información que se pide para la liquidación del tributo; además, forma parte de las medidas de simplificación administrativa que el propio gobierno lleva adelante.

De esta manera, Adorni fue incorporado a dicho sistema con el código “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”.