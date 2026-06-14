Víctor Bejar: "Es la crisis más grave en 60 años de comercio"

Víctor Bejar repasó la historia de Tienda El Mago y analizó la crisis que atraviesa el comercio local.

Victor Bejar: "Es la crisis más grave en 60 años de comercio"

Víctor Bejar, referente histórico del comercio paranaense y titular de Tienda El Mago, participó de una nueva edición del Ciclo de entrevistas Uno a Uno en La Mañana de la Red (88.7). Repasó la historia familiar que dio origen al tradicional local de la peatonal y reflexionó sobre el difícil presente que atraviesa el sector comercial.

Nacido en una familia vinculada desde hace décadas a la actividad mercantil, Bejar recordó cómo comenzó el emprendimiento impulsado por Gabriel y Alberto Bejar, quienes recorrían Paraná con valijas cargadas de hilos, agujas y artículos de mercería.

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“Los clientes más antiguos todavía cuentan historias de cuando mi padre y mi tío caminaban cuadras enteras vendiendo mercadería. Incluso llegaban hasta San Benito con las valijas”, relató.

Con el tiempo, aquel pequeño negocio fue creciendo hasta convertirse en una distribuidora importante de la marca Far West, uno de los primeros jeans fabricados en el país.

“El Far West fue muy popular. Competía con marcas internacionales que eran inaccesibles para la mayoría. Distribuíamos a toda la provincia y mandábamos los paquetes en tren, envueltos en arpillera y cosidos a mano”, recordó el empresario.

La firma atravesó distintas etapas. En sus comienzos comercializaban telas y ropa femenina, aunque con los años el negocio fue orientándose hacia la indumentaria masculina, la lencería y, especialmente, la ropa de trabajo y calzado de seguridad.

“Hoy nos enfocamos mucho en uniformes laborales, estampados y bordados para empresas, constructoras, laboratorios y transportes. La venta institucional pasó a ser fundamental”, explicó Victor.

Bejar reconoció que el comercio cambió profundamente en las últimas décadas y que adaptarse fue indispensable para sostener la actividad.

“Antes esperábamos que el cliente entrara al local. Ahora hay que salir a buscarlo. Internet, las ventas online y los nuevos hábitos de consumo obligaron a cambiar totalmente la lógica”, señaló.

En ese proceso también apareció una nueva generación dentro de la empresa: su nieta Rocío, quien se incorporó para trabajar especialmente en redes sociales y plataformas digitales.

“El estudio contable nos insistió en que hacía falta sangre nueva. Hoy ella se ocupa de las redes, de la venta online y de todo lo relacionado con la tecnología. Nosotros sabemos cómo llegamos hasta acá; de ahora en adelante, ellos tienen otra mirada”, sostuvo.

La crisis del comercio y la caída del consumo

Durante la entrevista, el empresario trazó un duro diagnóstico sobre la situación actual del comercio en Paraná y aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas.

“En más de 60 años nunca vi una crisis tan complicada. Ni siquiera en 2001. La caída del consumo es enorme y sostener un negocio se volvió muy difícil”, afirmó desilucionado.

Según explicó, el escenario económico afecta directamente la rentabilidad de los locales tradicionales, que además deben afrontar una fuerte presión impositiva y competir contra la informalidad.

“Es una maratón de impuestos. El comercio formal paga todo y si no cumple lo clausuran. Mientras tanto, hay ventas informales y plataformas digitales donde no sabemos en qué condiciones trabajan”, expresó el paranaense.

También cuestionó la falta de políticas que impulsen el movimiento comercial en el microcentro de Paraná y advirtió sobre la cantidad de locales vacíos en la peatonal.

“Hay muchísimos negocios cerrados. Algunos vuelven a alquilarse, pero cuesta muchísimo. Además, las exigencias para ingresar a un local son cada vez mayores”, indicó.

Como presidente de la Cámara de Comerciantes del Microcentro y vicepresidente del Centro Comercial de Paraná, aseguró que trabajan junto a distintos sectores para intentar revitalizar la zona.

“Estamos impulsando actividades culturales, espectáculos y propuestas para atraer gente nuevamente al centro. La peatonal necesita movimiento”, manifestó con orgullo.

Una vida atravesada por el trabajo

A sus 72 años, Bejar continúa todos los días al frente del negocio familiar y reconoce que el comercio fue mucho más que un trabajo.

“Me entretengo. Son muchos años construyendo vínculos con clientes, proveedores e instituciones. El comercio termina siendo parte de tu vida”, expresó.

También habló sobre la importancia de transmitir valores a las nuevas generaciones, más allá de los cambios tecnológicos y culturales.

“La disciplina, el compromiso y la formación siguen siendo fundamentales. Hay cosas que evolucionan, pero otras no deberían perderse nunca”, reflexionó.

Finalmente, destacó la posibilidad de compartir el día a día laboral junto a su nieta y valoró la continuidad familiar dentro de la empresa.

“Es lindo verla involucrada. Cada generación aporta algo distinto y eso también ayuda a seguir adelante”, concluyó.

También remarcó que sostener un comercio histórico implica mucho más que abrir las puertas todos los días. Para Bejar, el verdadero valor está en conservar el vínculo humano con los clientes, adaptarse a los cambios sin perder la identidad y mantener viva una tradición familiar construida durante décadas en el corazón de Paraná.

“La atención personalizada, la confianza y el trato cara a cara siguen siendo fundamentales. Eso no puede reemplazarlo ninguna pantalla”, aseguró.

Victor, continúa apostando al trabajo cotidiano, acompañado ahora por nuevas generaciones que buscan proyectar el negocio hacia el futuro sin dejar de lado la esencia con la que nació Tienda El Mago.