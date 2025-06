Antonela Roccuzzo, fan total: ovacionó a Shakira en Miami

Shakira volvió a conquistar los escenarios con dos shows sold out en el imponente Hard Rock Stadium de Miami y Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, dijo presente

Las noches del 6 y 7 de junio quedarán marcadas en la memoria del pop latino: Shakira volvió a conquistar los escenarios con dos shows sold out en el imponente Hard Rock Stadium de Miami. Más de 90.000 personas vibraron con la estrella colombiana, que confirmó, una vez más, por qué es una de las artistas más influyentes de la música global. Entre el público, una figura muy especial no pasó desapercibida: Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no quiso perderse el regreso triunfal de la intérprete de Waka Waka.