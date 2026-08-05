Uno Entre Rios | Show | Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo disfruta de unas vacaciones en Miami y comparte postales de relax

Luego de acompañar a Lionel Messi durante el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo se tomó unos días de descanso en Miami

5 de agosto 2026 · 17:46hs
Las fotos de Antonela Roccuzzo en Miami que muestran su lado más relajado

Las fotos de Antonela Roccuzzo en Miami que muestran su lado más relajado
Antonela Roccuzzo compartió imágenes de sus vacaciones entre el mar

Antonela Roccuzzo compartió imágenes de sus vacaciones entre el mar, la lectura y la familia

Tras el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo eligió Miami para descansar junto a su familia

Después de vivir de cerca la intensidad del Mundial 2026 junto a Lionel Messi y la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo decidió hacer una pausa en Miami. La empresaria e influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan sus días de descanso, combinando tiempo en familia, paseos al aire libre y momentos dedicados a la lectura.

Las publicaciones muestran una faceta relajada de la rosarina, que aprovechó el verano estadounidense para disfrutar de la piscina, navegar en yate y compartir actividades con sus hijos. En varias de las fotografías también aparece tomando mate y degustando frutas frescas, en escenas que transmiten tranquilidad y disfrute cotidiano.

soda stereo ecos se despide de buenos aires con cinco ultimas funciones

Soda Stereo ECOS se despide de Buenos Aires con cinco últimas funciones

el harlem festival confirmo la grilla por dia y habilito la venta de entradas diarias

El Harlem Festival confirmó la grilla por día y habilitó la venta de entradas diarias

Entre las imágenes que más repercusión generaron se encuentra una en la que posa sobre la proa de un yate con el paisaje de Miami de fondo. En otra, se la ve descansando en una reposera flotante dentro de una piscina, con un libro a su lado, reafirmando una de sus pasiones: la lectura.

Precisamente, uno de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue la saga literaria elegida para acompañar sus vacaciones. Antonela mostró los tres libros de la trilogía "Los habitantes del aire", de la escritora estadounidense Holly Black: El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada, una historia de fantasía que combina intrigas políticas, romance y criaturas mágicas.

Las vacaciones también estuvieron marcadas por los momentos compartidos con su familia. En una de las postales más comentadas se la observa abrazando a uno de sus hijos durante un paseo en yate, mientras que otra imagen la muestra sosteniendo una fotografía instantánea sobre las páginas de uno de los libros que estaba leyendo, con un mate en la mano, una escena que refleja la importancia que le otorga a los pequeños rituales cotidianos.

Con estas publicaciones, Antonela volvió a mostrar un perfil alejado de la exposición mediática ligada al fútbol. Sus días en Miami estuvieron atravesados por el descanso, el contacto con la naturaleza, la lectura y el tiempo en familia, compartiendo con sus seguidores una serie de postales que rápidamente cosecharon miles de reacciones en redes sociales.

LEER MÁS: Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con Té de Hierbas

Antonela Roccuzzo Vacaciones Miami Messi
Noticias relacionadas
Milo J regresa a la Argentina para cerrar el año

Milo J regresa a la Argentina para cerrar el año

La banda se presentará el viernes 14 de agosto, a las 21, en Drake, con un show que recorrerá sus grandes canciones y el nuevo material.

Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde "todo es folklore"

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela.

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

dr. alvarez llega a casa encendida para homenajear a pity alvarez

Dr. Álvarez llega a Casa Encendida para homenajear a Pity Álvarez

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

Antonela Roccuzzo disfruta de unas vacaciones en Miami y comparte postales de relax

Antonela Roccuzzo disfruta de unas vacaciones en Miami y comparte postales de relax

Frigerio: Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional

Frigerio: "Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional"

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

Antonela Roccuzzo disfruta de unas vacaciones en Miami y comparte postales de relax

Antonela Roccuzzo disfruta de unas vacaciones en Miami y comparte postales de relax

Frigerio: Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional

Frigerio: "Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional"

Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos

Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos

Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos palpitan la velada amateur en el Club Palma Juniors

Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos palpitan la velada amateur en el Club Palma Juniors

Policiales
Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Ovación
Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos palpitan la velada amateur en el Club Palma Juniors

Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos palpitan la velada amateur en el Club Palma Juniors

La final del Torneo Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

La final del Torneo Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

La provincia
La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

La Municipalidad de Paraná interiorizó al CGE sobre el sistema de Tramitación Digital Inteligente

Frigerio: Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional

Frigerio: "Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional"

Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos

Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con Té de Hierbas

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con Té de Hierbas

Trenes: la Nación transfirió a Adifsa la administración del ramal ferroviario entre Paraná y El Pingo

Trenes: la Nación transfirió a Adifsa la administración del ramal ferroviario entre Paraná y El Pingo

Dejanos tu comentario