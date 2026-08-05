Antonela Roccuzzo disfruta de unas vacaciones en Miami y comparte postales de relax

Después de vivir de cerca la intensidad del Mundial 2026 junto a Lionel Messi y la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo decidió hacer una pausa en Miami. La empresaria e influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan sus días de descanso, combinando tiempo en familia, paseos al aire libre y momentos dedicados a la lectura.

Las publicaciones muestran una faceta relajada de la rosarina, que aprovechó el verano estadounidense para disfrutar de la piscina, navegar en yate y compartir actividades con sus hijos. En varias de las fotografías también aparece tomando mate y degustando frutas frescas, en escenas que transmiten tranquilidad y disfrute cotidiano.

Entre las imágenes que más repercusión generaron se encuentra una en la que posa sobre la proa de un yate con el paisaje de Miami de fondo. En otra, se la ve descansando en una reposera flotante dentro de una piscina, con un libro a su lado, reafirmando una de sus pasiones: la lectura.

Precisamente, uno de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue la saga literaria elegida para acompañar sus vacaciones. Antonela mostró los tres libros de la trilogía "Los habitantes del aire", de la escritora estadounidense Holly Black: El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada, una historia de fantasía que combina intrigas políticas, romance y criaturas mágicas.

Las vacaciones también estuvieron marcadas por los momentos compartidos con su familia. En una de las postales más comentadas se la observa abrazando a uno de sus hijos durante un paseo en yate, mientras que otra imagen la muestra sosteniendo una fotografía instantánea sobre las páginas de uno de los libros que estaba leyendo, con un mate en la mano, una escena que refleja la importancia que le otorga a los pequeños rituales cotidianos.

Con estas publicaciones, Antonela volvió a mostrar un perfil alejado de la exposición mediática ligada al fútbol. Sus días en Miami estuvieron atravesados por el descanso, el contacto con la naturaleza, la lectura y el tiempo en familia, compartiendo con sus seguidores una serie de postales que rápidamente cosecharon miles de reacciones en redes sociales.