El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional definió en la reunión de este miércoles que el encuentro decisivo se jugará en La Plata, aún con horario a confirmar.

Una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se llevó a cabo ayer en el predio de Ezeiza y allí quedaron aprobadas la fecha y la sede de la final del Torneo Clausura 2026 : se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Solo resta la oficialización del horario.

El estadio fue cedido a la AFA para llevar adelante un plan integral de remodelación, con el objetivo de convertirlo en la “Casa de las Selecciones Nacionales”. El proyecto no se limita a los representativos nacionales: también contempla que el Único sea escenario de las definiciones de competencias locales.

A fines de 2025, Claudio Tapia había anunciado el nuevo rol que tendría el estadio tras su traspaso a la entidad que conduce el fútbol argentino: “El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará ‘Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo’”.

El presidente de la AFA fue más allá y explicó que el acuerdo también incluye la organización de partidos decisivos del fútbol argentino: “Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio”.

La final del Torneo Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

La final del Torneo Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

Además, la Liga Profesional oficializó el calendario completo de la etapa decisiva del Clausura 2026. La fase de zonas se disputará entre el 26 de julio y el 8 de noviembre; los octavos de final serán el 21 o 22 de noviembre; los cuartos, el 28 o 29; las semifinales, el 5 o 6 de diciembre; y la gran final, el 12 de diciembre en La Plata.

Por otra parte, Belgrano ya tiene asegurado un lugar en la definición por el Trofeo de Campeones 2026. El conjunto cordobés conquistó el Torneo Apertura luego de derrotar a River en la final y se convirtió en el primer campeón de la temporada. Ahora aguardará por la resolución del Clausura para conocer a su rival.