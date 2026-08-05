Las Panteritas debutan este jueves ante Polonia en el Mundial U17 de Santiago de Chile, donde buscarán iniciar con éxito su camino internacional.

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia.

La espera terminó para Las Panteritas, que este jueves pondrán en marcha su sueño mundialista en Santiago de Chile . El seleccionado argentino femenino U17 hará su estreno ante Polonia desde las 15, en el inicio de su participación en la Copa del Mundo. Todos los encuentros del certamen serán transmitidos de manera gratuita a través de la plataforma Volleyball World.

El equipo nacional afrontará cinco jornadas de competencia con un solo día de descanso en la fase de grupos. Luego del debut ante Polonia, Argentina se medirá el viernes frente a España, continuará su camino en el Grupo C el sábado ante Brasil, tendrá descanso el domingo y retomará la acción el lunes frente a Japón. El cierre de la primera etapa será el martes, cuando se enfrente a Croacia en busca de la clasificación a la siguiente instancia.

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Argentina inicia su camino mundialista: Las Panteritas debutan ante Polonia en Santiago de Chile

Como parte de la preparación para el torneo, Las Panteritas disputaron dos cuadrangulares en Copiapó, Chile, junto al seleccionado local, Brasil y Japón. Estos encuentros permitieron ajustar los últimos detalles antes del Mundial. En el primer torneo amistoso, Argentina finalizó en el tercer puesto, mientras que en el segundo logró quedarse con el título.

El debut ante Polonia marcará el comienzo de un nuevo desafío para el conjunto argentino, que buscará avanzar en la competencia internacional con una generación que llega con rodaje y buenas sensaciones luego de la etapa preparatoria.