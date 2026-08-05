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Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos

La Municipalidad de Paraná interviene cauces y alcantarillas y pide evitar arrojar residuos para preservar el sistema pluvial.

5 de agosto 2026 · 17:31hs
Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos.

Paraná intensifica la limpieza de arroyos para mejorar el drenaje y prevenir anegamientos urbanos.

La Municipalidad de Paraná avanza con un plan intensivo de limpieza y desobstrucción de arroyos, desagües y alcantarillas con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante episodios de lluvias intensas.

Las tareas forman parte del programa de mantenimiento de la infraestructura de drenaje urbano que lleva adelante el municipio como parte de las acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño.

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Intervenciones en distintos sectores

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en la limpieza integral del arroyo Las Piedras, en el tramo comprendido entre las calles 2 de Abril y Soldado Bordón. En ese sector se retiraron sedimentos, malezas y residuos acumulados para recuperar la capacidad de escurrimiento del cauce.

Además, ya fueron intervenidos los cruces ubicados en calle 1613 y Pedro Martínez. Días atrás también se realizaron trabajos similares en la cuenca del arroyo Colorado, especialmente en la zona de Don Bosco y Lavalleja.

Desde el municipio señalaron que estas acciones permiten mejorar el flujo hídrico en sectores considerados estratégicos y disminuir la posibilidad de desbordes cuando se registran precipitaciones de gran intensidad.

Pedido a la comunidad

Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar arrojar residuos en la vía pública y en los cauces o márgenes de los arroyos, ya que esa práctica afecta el funcionamiento del sistema de drenaje y favorece la obstrucción de los desagües.

También recordaron que los restos de obras, escombros, ramas y residuos domiciliarios no deben depositarse en esos espacios porque, además de dificultar el escurrimiento del agua, no contribuyen a la estabilidad de los taludes y barrancas. La colaboración de los vecinos, remarcaron, resulta clave para mantener en condiciones la infraestructura pluvial de la ciudad.

Paraná arroyos Limpieza Residuos
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