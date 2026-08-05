Soda Stereo ECOS se despide de Buenos Aires con cinco últimas funciones

La experiencia inmersiva de Soda Stereo ECOS tendrá sus últimas presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires

Después de una serie de presentaciones que comenzaron en marzo en el Movistar Arena, Soda Stereo ECOS se prepara para despedirse de Buenos Aires con cinco últimas funciones programadas para los días 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto.

El espectáculo, que propone un reencuentro con Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti mediante tecnología de última generación, ya fue visto por cerca de 500 mil personas , consolidándose como uno de los fenómenos musicales más convocantes de la temporada.

Hernán Piquín conversó con UNO a raíz de su llegada a Paraná

Una de las fechas tendrá un significado especial: el 11 de agosto, día en que Gustavo Cerati hubiera celebrado un nuevo cumpleaños, la función estará atravesada por una carga emotiva particular para los seguidores de la banda.

Lejos de presentarse como un tributo o una película, Soda Stereo ECOS propone un show en vivo que combina música, tecnología y una puesta escénica inmersiva para recrear la esencia de una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español.

El proyecto es el resultado del trabajo conjunto de productores, artistas, técnicos y especialistas de distintas disciplinas que desarrollaron una propuesta innovadora capaz de emocionar a distintas generaciones. Desde su estreno, el espectáculo agotó localidades en numerosas ciudades y continuará su gira por Latinoamérica antes de desembarcar en Europa y Estados Unidos.

Últimas funciones en Buenos Aires

10 de agosto: últimas entradas disponibles.

últimas entradas disponibles. 11 de agosto: últimas entradas disponibles.

últimas entradas disponibles. 12 de agosto: últimas entradas disponibles.

últimas entradas disponibles. 14 de agosto: entradas agotadas.

entradas agotadas. 15 de agosto: entradas agotadas.

Las entradas para las funciones con disponibilidad pueden adquirirse a través del sitio oficial del Movistar Arena.