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Trenes: la Nación transfirió a Adifsa la administración del ramal ferroviario entre Paraná y El Pingo

La medida de Nación es reorganizar la gestión de la infraestructura de los trenes, pero no implica la reactivación del servicio.

5 de agosto 2026 · 17:13hs
Trenes: la Nación transfirió a Adifsa la administración del ramal ferroviario entre Paraná y El Pingo.

Trenes: la Nación transfirió a Adifsa la administración del ramal ferroviario entre Paraná y El Pingo.

El Gobierno nacional dispuso transferir a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (Adisfa) la administración del ramal U15 de trenes del Ferrocarril General Urquiza, en el tramo comprendido entre Paraná y El Pingo, en Entre Ríos.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de reorganización del sistema ferroviario nacional.

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Cambio de administración para los trenes

Hasta ahora, el corredor se encontraba bajo la órbita de Belgrano Cargas y Logística, empresa que solicitó su desafectación al argumentar que no desarrolla operaciones ferroviarias en ese tramo y que tampoco prevé retomarlas en el futuro.

El sector transferido corresponde al ramal U15 de trocha media, entre el kilómetro 179,3, en Paraná, y el kilómetro 108,1, en El Pingo. A partir de la resolución, ADIFSA asumirá la administración, el mantenimiento, la custodia de la infraestructura y la gestión de los sistemas de control de circulación ferroviaria.

Inventario y estado de las vías

La resolución también dispone que Adisfa y Belgrano Cargas, con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), deberán elaborar un inventario completo de las vías, instalaciones y demás bienes ferroviarios existentes en el ramal.

Además, ambas empresas tendrán que realizar una evaluación del estado de conservación de la infraestructura, tarea que será supervisada por Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima.

Desde el Gobierno nacional aclararon que la transferencia tiene un carácter exclusivamente administrativo y no implica la reactivación del servicio ferroviario entre Paraná y El Pingo. Según explicaron, la medida apunta únicamente a modificar el organismo responsable de la gestión y preservación de la infraestructura, en el marco del proceso de reorganización del sistema ferroviario y de la privatización de Belgrano Cargas y Logística.

Trenes Nación Paraná El Pingo
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