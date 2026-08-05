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Camión despistó y colisionó con un cartel en la Autovía 14

Camión transportador sufrió un siniestro en la Autovía 14 a la altura de Estancia Grande. Una mujer y una menor resultaron heridas.

5 de agosto 2026 · 18:39hs
El camión cargador impactó con uno de los carteles de señalización vial en la Autovía 14.

El camión cargador impactó con uno de los carteles de señalización vial en la Autovía 14.

Una mujer y una niña fueron derivadas al hospital Masvernat de Concordia tras el despiste y choque de un camión contra un cartel indicador vial a la altura del kilómetro 251 de la Autovía 14. El camión transportador había partido desde la provincia de Córdoba y tenía como destino el Departamento Federación.

Accidente en Autov&iacute;a 14.

Accidente en Autovía 14.

El vehículo involucrado en el accidente fue un camión Ford Cargo 2042 con semirremolque, dominio ADO93FB, que circulaba desde la provincia de Córdoba con destino a las ciudades entrerrianas de Chajarí y La Paz, llevando en su acoplado otro camión de menor porte.

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones.

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Bomberos Voluntarios debieron intervenir a la altura del kilómetro 179.

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Por causas que son materia de investigación, el transporte se despistó hacia la banquina este de la autovía y terminó impactando contra un cartel de altura ubicado a la vera de la ruta. El conductor fue identificado como Julián Enrique Graffo, quien viajaba acompañado por Rocío Micaela Pereyra, de 28 años, y una niña de 6 años.

Consecuencias del accidente

A raíz del impacto, desde el vehículo que circulaba cayó otro camión más pequeño, que aparentemente era trasladado hacia la ciudad de Chajarí. Personal de emergencias trasladó en ambulancia a una mujer y a una menor al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir asistencia médica. Al momento del operativo, la gravedad de las lesiones se encontraba en evaluación.

En el lugar trabajó personal policial y sanitario, que asistió a los ocupantes del vehículo y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste.

Pese al siniestro, el tránsito sobre la Autovía Gervasio Artigas permaneció habilitado durante toda la intervención y no fue necesario realizar cortes en la circulación vehicular.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que continuará con la investigación para establecer las causas que originaron el despiste del camión y el posterior impacto contra la cartelería vial.

Camión Autovía 14 Accidente
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