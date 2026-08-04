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María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La cantante María Becerra compartió un emotivo mensaje por la vuelta de la actriz a Historias de Corazón y evocó una entrañable costumbre familiar.

4 de agosto 2026 · 17:31hs
María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela.

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela.

María Becerra expresó su emoción por el regreso de Virginia Lago a la televisión al frente de Historias de Corazón y compartió un recuerdo de su infancia vinculado al emblemático ciclo de Telefe.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó una imagen de la conductora en pantalla y recordó las tardes que compartía junto a su madre y su abuela viendo el programa.

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"Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto", escribió la artista. Luego evocó una escena familiar: "Recuerdo que allá por el 2012, 2013 o 2014 me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas o se tomaba su famoso vinito".

"Reina hermosa"

Becerra también manifestó que seguirá el programa en esta nueva etapa. "Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, reina hermosa", expresó en su mensaje.

Virginia Lago regresó el lunes a la pantalla de Telefe para conducir nuevamente Historias de Corazón, ciclo que había dejado de emitirse en 2015. En el inicio del programa, la actriz se mostró visiblemente conmovida.

"Juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Estoy realmente emocionada. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a compartir pedacitos de vida", dijo al abrir la nueva temporada del ciclo.

María Becerra Virginia Lago Televisión
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