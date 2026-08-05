Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Los Pumas reciben a Sudáfrica en Vélez con la chance de escalar hasta el quinto puesto del Ranking de World Rugby y sacudir la cima mundial.

5 de agosto 2026 · 13:01hs
Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby.

Los Pumas afrontarán este sábado uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando reciban a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, por la Copa Visa Galicia.

Además de la relevancia deportiva del compromiso, el encuentro tendrá un impacto directo en el Ranking de World Rugby, ya que una victoria del seleccionado argentino podría modificar tanto su posición en la clasificación como la cima del ranking mundial.

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras.

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia.

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

LEER MÁS: Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Los Pumas pueden subir hasta el quinto puesto si vencen a Sudáfrica

Actualmente, el equipo dirigido por Felipe Contepomi ocupa el séptimo puesto con 83,13 puntos y tiene la posibilidad de escalar hasta la quinta ubicación si logra imponerse sobre los bicampeones del mundo. En caso de conseguir un triunfo con punto bonus, Los Pumas sumarán tres unidades y superarán a Inglaterra y Escocia para ubicarse quintos. Si la victoria llega sin bonus, el seleccionado nacional añadirá dos puntos, suficientes para alcanzar el sexto lugar del ranking.

Por el contrario, una derrota no afectará el puntaje de Argentina, que conservará la séptima posición en la clasificación internacional. Sin embargo, el resultado también será determinante para Sudáfrica, ya que una caída en Buenos Aires significaría perder el primer puesto del Ranking de World Rugby, que pasaría a manos de Nueva Zelanda.

En la previa del esperado duelo en Vélez, el Top 10 del ranking está encabezado por Sudáfrica con 93,96 puntos, seguido por Nueva Zelanda (92,28), Irlanda (88,08), Francia (87,43), Inglaterra (85,68), Escocia (84,78), Argentina (83,13), Australia (81,61), Fiji (78,00) y Japón (76,42). El partido, por lo tanto, no solo pondrá en juego el prestigio entre dos de las principales potencias del rugby internacional, sino que también podría redefinir el mapa del ranking mundial.

Los Pumas Rugby Ranking
Noticias relacionadas
Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella.

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

loustau dirigira a patronato: el historial del rojinegro bajo su arbitraje

Loustau dirigirá a Patronato: el historial del Rojinegro bajo su arbitraje

lautaro geminiani jugara el regional amateur para atletico neuquen

Lautaro Geminiani jugará el Regional Amateur para Atlético Neuquén

Se juega el Challenger de Buenos Aires 2026: fecha e información sobre la venta de entradas.

Se juega el Challenger de Buenos Aires 2026: fecha e información sobre la venta de entradas

Ver comentarios

Lo último

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Ultimo Momento
Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Policiales
Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Ovación
Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

La provincia
Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Dejanos tu comentario