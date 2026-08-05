Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby.

Los Pumas reciben a Sudáfrica en Vélez con la chance de escalar hasta el quinto puesto del Ranking de World Rugby y sacudir la cima mundial.

Los Pumas afrontarán este sábado uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando reciban a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield , por la Copa Visa Galicia.

Además de la relevancia deportiva del compromiso, el encuentro tendrá un impacto directo en el Ranking de World Rugby, ya que una victoria del seleccionado argentino podría modificar tanto su posición en la clasificación como la cima del ranking mundial.

Los Pumas pueden subir hasta el quinto puesto si vencen a Sudáfrica

Actualmente, el equipo dirigido por Felipe Contepomi ocupa el séptimo puesto con 83,13 puntos y tiene la posibilidad de escalar hasta la quinta ubicación si logra imponerse sobre los bicampeones del mundo. En caso de conseguir un triunfo con punto bonus, Los Pumas sumarán tres unidades y superarán a Inglaterra y Escocia para ubicarse quintos. Si la victoria llega sin bonus, el seleccionado nacional añadirá dos puntos, suficientes para alcanzar el sexto lugar del ranking.

Por el contrario, una derrota no afectará el puntaje de Argentina, que conservará la séptima posición en la clasificación internacional. Sin embargo, el resultado también será determinante para Sudáfrica, ya que una caída en Buenos Aires significaría perder el primer puesto del Ranking de World Rugby, que pasaría a manos de Nueva Zelanda.

En la previa del esperado duelo en Vélez, el Top 10 del ranking está encabezado por Sudáfrica con 93,96 puntos, seguido por Nueva Zelanda (92,28), Irlanda (88,08), Francia (87,43), Inglaterra (85,68), Escocia (84,78), Argentina (83,13), Australia (81,61), Fiji (78,00) y Japón (76,42). El partido, por lo tanto, no solo pondrá en juego el prestigio entre dos de las principales potencias del rugby internacional, sino que también podría redefinir el mapa del ranking mundial.