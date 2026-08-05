Madonna y Kylie Minogue presentaron su nueva colaboración

Las dos referentes del pop compartieron escenario por primera vez para presentar "Love Sensation (Afterhours Mix)" durante el WorldPride de Ámsterdam

Dos de las artistas más influyentes de la música pop finalmente concretaron una de las colaboraciones más esperadas por sus seguidores. Madonna y Kylie Minogue anunciaron el lanzamiento de "Love Sensation (Afterhours Mix)", un nuevo sencillo que llegará a todas las plataformas digitales el próximo viernes 7 de agosto a través de Warner Records.

La confirmación llegó durante el WorldPride de Ámsterdam , donde Madonna presentó Club Confessions , un espectáculo dedicado a la música dance. En medio del show, sorprendió al público con la aparición de Kylie Minogue, quien subió al escenario para interpretar por primera vez la nueva colaboración frente a miles de personas.

La canción fue producida por Stuart Price, histórico colaborador de Madonna y uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica. El lanzamiento se suma al gran presente artístico de la cantante estadounidense, impulsado por el éxito de "Love Sensation", que recientemente alcanzó el primer puesto en la lista Dance Radio, consolidando el buen recibimiento de Confessions II, su nuevo proyecto discográfico.

Previamente, Madonna había presentado "I Feel So Free", el primer adelanto del álbum, que también logró ubicarse en lo más alto de los rankings especializados en música dance.

La colaboración con Kylie Minogue representa un encuentro largamente esperado entre dos figuras que marcaron la historia del pop internacional. A lo largo de sus carreras, ambas construyeron un legado que trascendió generaciones y consolidaron una fuerte influencia dentro de la música bailable.

Con éxitos que alcanzaron el número uno en las listas dance durante cinco décadas consecutivas, Madonna continúa ampliando su impacto en la escena internacional. Ahora, junto a Kylie Minogue, suma un nuevo capítulo a su trayectoria con un lanzamiento que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del género.