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Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos palpitan la velada amateur en el Club Palma Juniors

Este viernes, desde las 21, se llevará a cabo un festival en el que habrá 12 combates. Nicolás Pagliaruzza, el organizador, se refirió al evento.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

5 de agosto 2026 · 17:24hs
Los pugilistas Johana Beber

Víctor Ludi/UNO

Los pugilistas Johana Beber, Zamira Beber, Pedro Beckman y Bautista Albornoz, y el técnico Nicolás Pagliaruzza.

La actividad boxística de Paraná se centrará este viernes en las instalaciones del Club Palma Juniors, donde se llevará a cabo una velada amateur que contará con 12 peleas. El espectáculo, que comenzará a las 21, es organizado por el técnico local Nicolás Pagliaruzza y será fiscalizada por la Comisión Municipal de Box (CMB) de la capital entrerriana.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse en los distintos gimnasios de la ciudad a un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 12.000.

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Nicolás Pagliaruzza ultima detalles en la organización

UNO dialogó con Pagliaruzza, quien se refirió al evento que está organizando.

“Ya hemos ganado algo de experiencia y, en comparación con los otros eventos anteriores, sabemos bien qué hacer para que todo salga de la mejor manera posible. Te diría que el trabajo sale de manera automática. Estamos muy organizados y eso hace que los nervios y la ansiedad no sea tanta. Eso hace que el trabajo sea mucho más simple y esté mejor hecho”, explicó.

Posteriormente, el Paya elogió a sus pupilos: “Siempre es gratificante tener mucha gente en el gimnasio, porque es como un voto de confianza al trabajo que se viene realizando. Acá recibimos a todas las personas porque están los chicos que boxean, los que sueñan con boxear en un futuro y aquellos que vienen a entrenarse de manera recreativa. En esta oportunidad serán seis pupilos míos lo que pelearán y llegan muy bien preparados, por lo que tenemos mucha expectativas. Les buscamos rivales acordes para que salgan buenas peleas. Será una linda velada”.

Los pugilistas Johana Beber, Zamira Beber, Pedro Beckman y Bautista Albornoz, y el técnico Nicolás Pagliaruzza.

Los pugilistas Johana Beber, Zamira Beber, Pedro Beckman y Bautista Albornoz, y el técnico Nicolás Pagliaruzza.

Paralelamente a la organización del festival, Pagliaruzza se prepara para debutar como boxeador profesional, el viernes 18 de septiembre en el estadio Moisés Flesler del Centro Juventud Sionista, donde se enfrentará con el santafesino Pablo Romero.

“Me queda un poco más de un mes para seguir entrenándome duro. Lunes, miércoles y viernes entreno en tres turnos; martes y jueves hago guanteo y otro turno más tranquilo. Nunca me preparé así y voy a llegar muy bien en lo que será esta nueva etapa en mi carrera como boxeador. Cuando empecé a practicar boxeo nunca tuve las expectativas de llegar al profesionalismo, sino que lo hacía por diversión ya que disfruto de estar en el ring. Tengo 31 años y no quería perderme la posibilidad de ser profesional, ya que estoy al límite de lo que permite el reglamento. Así que era ahora o nunca”, remarcó con convencimiento.

La cartelera en el Club Palma Juniors

Lucio Borbuote (Team Peligro) vs Tomás Cuatrín (Ministerio Box), en categoría Hasta 69 kilos

Bautista Albornoz (Payabox) vs Alejandro Díaz (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos

Said Colman (Saavedra Box) vs Maxi Cariaga (Santa Fe), en categoría Hasta 53 kilos

Johana Beber (Payabox) vs Belén Díaz (Santa Fe), en categoría Hasta 60 kilos

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Juan Galaván (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos

Pedro Beckman (Payabox) vs Leonardo Alviso (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos

Andrés Dietz (Motobox) vs Tony Valdez (Toa Fight), en categoría Hasta 64 kilos

Tomás Omar (Payabox) vs Agustín Comas (Motobox), en categoría Hasta 75 kilos

Dylan Zapata (Motonox) vs Agustín Ramírez (Team Pistrilli), en categoría Hasta 64 kilos

Francisco Almirón (Payabox) vs Máximo Candia (Santa Fe), en categoría Hasta 60 kilos

Pablo Rodríguez (Santa Fe) vs Jonathan Salcedo (Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos

Zamira Beber (Payabox) vs Gianella Rodríguez (Santa Fe), en categoría Hasta 60 kilos

Nicolás Pagliaruzza Club Palma Juniors velada amateur boxeo
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