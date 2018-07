Amy Winehouse: a siete años de su muerte, así fue su último show

Forma parte del "club maldito de los 27": artistas que murieron a esa edad. Como Jimi Hendrix, como Jim Morrison, Kurt Cobain y Janis Joplin -entre tantos otros-, Amy Winehouse integra la triste lista. El 23 de julio de 2011 fue encontrada sin vida en su departamento de Londres. Y a siete años de aquel trágico día, el mito se agiganta.

Un mes antes, el 18 de junio de 2011, Amy se había presentado en Belgrado, Serbia. Algunos medios de ese país indicaban que había sido abucheada. Es que a aquel concierto no sólo llegó tarde, sino que se tambaleaba. "Estaba muy afectada con síntomas de haber ingerido alcohol", publicó por entonces el diario español 20 minutos.

Así fue su último concierto en Belgrado, al que asistieron unos 20.000 seguidores que había pagado alrededor de 50 euros por la entrada.

"Titubeaba. Quería superar su adicción, dio todo ese día a pesar de sentirse mal", la defendieron algunos fans luego de que aquel video se viralizara.





¿Cómo fueron los últimos días de Amy desde su último show? Su madre, Janis, la visitó el día anterior a su muerte. "Parecía ida, perdida. Podía dormir horas y horas y siempre parecía que acababa de despertarse. Nos bebimos un té, vimos fotos de familia", contó la mujer en pleno duelo. "Cuando me fui, me abrazó y me dijo: 'Mamá, te quiero".





Aquel fatídico 23 de julio, la policía británica encontró el cuerpo de Winehouse en la casa de la cantante. Fue declarada muerta inmediatamente. Su guardaespaldas había subido a verla la noche del 22, pero aseguró que "nada aparentaba anormal". Horas después, volvió a echar un vistazo en la habitación y fue entonces cuando descubrió que la cantante no se movía.