Alejandro Sanz causa preocupación con un mensaje en redes

Miles de comentarios recibió la publicación, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo. Alejandro Sanz se encuentra actualmente en una pausa en su trabajo, tras terminar el tramo sudamericano de su gira mundial, que en Argentina lo llevó por Córdoba, Rosario y cinco presentaciones con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, continuó el músico de 54 años.

Muchos recordaron que en noviembre del año pasado había relatado que travesaba un estado de tristeza que perjudicaba su capacidad para componer. Sin embargo, en esa ocasión decía que había recuperado su “esencia” y se había llenado de “ganas nuevas” para salir a dar conciertos y grabar su música, consignó la agencia Télam.

Hasta el momento, el artista no dio señales de querer interrumpir sus actividades, y tal como puede verse en su página web oficial tiene organizado un resto de 2023 muy cargado con su gira “Sanz en Vivo”, que iniciará el próximo 3 de junio en Pamplona, y lo tendrá el resto del verano europeo por España. A partir de septiembre iniciará su tramo norteamericano, con numerosas fechas pautadas en Estados Unidos y México.