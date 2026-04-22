El delantero de Chelsea, de 18 años, sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva durante el partido contra Manchester United del último fin de semana.

Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y puso en riesgo su presencia en el Mundial 2026

A solo 50 días para el inicio de la Copa del Mundo, Brasil suma otro dolor de cabeza en un sector sensible de la cancha como lo es el frente de ataque: Estevão sufrió una lesión de gravedad en Chelsea y su presencia en la cita máxima está en serio riesgo.

El delantero de apenas 18 años, una pieza fija para Carlo Ancelotti, se retiró con dolores del partido del último sábado entre Chelsea y Manchester United en Stamford Bridge , rompió en llanto en el vestuario, tal como reveló su técnico Liam Rosenior, y se sometió a estudios.

Los mismos confirmaron una lesión grado 4 en el tendón de la corva. Si bien no hay precisiones sobre los plazos de recuperación, no se trata de un problema menor. A menos de dos meses para el estreno frente a Marruecos en Nueva Jersey, Estevão está con un pie afuera de la Copa del Mundo.

Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y es duda para el Mundial

estevao lesion 1 Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y puso en riesgo su presencia en el Mundial 2026

No sería la primera baja sensible en el Scratch. A principios de marzo, Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en Real Madrid y quedó descartado para viajar a Estados Unidos.

Ahora, todo Brasil prende velas y cruza los dedos por el surgido de Palmeiras, que venía de marcar cinco goles en sus últimos seis partidos con la camiseta verdeamarelha. Esta posible ausencia le abriría nuevamente las puertas a varios atacantes que sueñan con jugar el Mundial, como Neymar (Santos) y Pedro (Palmeiras).