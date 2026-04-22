Gendarmería allanó el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de desvío de fármacos. La Justicia de Chubut investiga a una ex enfermera.

.Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

La investigación por el presunto desvío de medicamentos críticos en Paraná avanzó este miércoles con un nuevo operativo de Gendarmería en el Ministerio de Salud de Entre Ríos . La causa, a cargo de la Justicia Federal de Chubut, se centra en una ex enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque, bajo sospecha por manejo irregular de sustancias.

Según se informó, el requerimiento judicial apunta a profundizar sobre el perfil laboral de la trabajadora investigada. En ese sentido, se solicitó documentación detallada de su legajo personal, incluyendo funciones desempeñadas, jerarquías y tareas específicas tanto en el hospital como en el ámbito ministerial.

Gendarmería realizó un allanamiento en el Ministerio de Salud de Entre Ríos

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Además, los investigadores avanzaron sobre aspectos clave del circuito administrativo vinculado a las sustancias bajo análisis (entre ellas fentanilo, propofol, remifentanilo, ketamina y morfina). El objetivo es conocer en detalle los mecanismos de compra, almacenamiento y distribución, así como también los sistemas de control y auditoría que podrían haber sido vulnerados.

Por otra parte, las autoridades sanitarias fueron nuevamente consultadas acerca de un lote específico del laboratorio Celtyc. En este punto, el director del Hospital San Roque, Alejandro Calógero, reiteró que dicho lote no fue adquirido por la institución.

Desde el Ministerio de Salud provincial indicaron que continúan respondiendo a cada uno de los requerimientos judiciales y ratificaron su disposición a colaborar con el avance de la causa. Asimismo, recordaron que la persona investigada ya no forma parte del plantel estable.

La investigación sigue en curso y busca esclarecer las responsabilidades en torno al presunto desvío de drogas de uso médico altamente sensibles.