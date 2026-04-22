Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

El domingo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires. Hará dos pasadas con el Lotus, además se prevé la presencia de show artísticos.

22 de abril 2026 · 17:50hs
Gran expectativas por la exhibición que realizará el piloto argentino este próximo domingo. 

Gran expectativas por la exhibición que realizará el piloto argentino este próximo domingo. 

El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires de este domingo permitirá acceso del público desde las 8.30 a los sectores habilitados. Franco hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.

road show
Se prevé una multitud por las calles de Buenos Aires.

Se prevé una multitud por las calles de Buenos Aires.

La primera vuelta será a las 12.45 con el Lotus E20 del año 2012, con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, seguirá por un tramo de la Avenida Sarmiento (entre Libertador y Figueroa Alcorta), pasando por el Monumento a los Españoles.

Ayrton Segovia viene de ganar por nocaut técnico en el sexto asalto.

El paranaense Ayrton Segovia peleará este viernes en Francia

Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y puso en riesgo su presencia en el Mundial 2026

Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y puso en riesgo su presencia en el Mundial 2026

La segunda vuelta de Colapinto será a las 14.30 con el legendario “Flecha de Plata” que recuerda las míticas acciones de Juan Manuel Fangio en la F1. A las 15.15 Franco dará la segunda y última vuelta con el Lotus, mientras que la última recorrida que dará será a las 15.55 sobre un Bus descapotable.

El Mercedes que manejará Franco Colapinto

Sin embargo, ese no será el único vehículo con el que Colapinto recorrerá la zona aledaña al Monumento de los Españoles. También manejará un Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 1954 y 1955. No es exactamente el mismo auto, sino una réplica artesanal que se vendió por más de 50 millones de euros; llevó entre cuatro y cinco años poder construirlo.

El auto marcó una época especial en la categoría máxima del automovilismo mundial debido a su revolucionario diseño aerodinámico. Su propietario actual, Carlos Diforti, contó en diálogo con TN que Aníbal Colapinto lo llamó pues quería “un auto descubierto para que se vea la cara de Franco”.

Los show que habrá en Buenos Aires

Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia, con pantallas gigantes. Allí se verán las vueltas de Franco desde distintos ángulos, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11. La primera en saltar al escenario será Soledad, quien a las 11.50 comenzará con su show y luego, desde las 13.55, será el turno de Luck Ra para luego darle lugar a la salida a pista del Safety Car desde las 12.45.

También habrá pantallas distribuidas en: Libertador y Casares; Libertador y Cavia; Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario); Figueroa Alcorta y Salguero; Sarmiento y Colombia; Bullrich y Cerviño; Figueroa Alcorta y Dorrego.

Franco Colapinto Buenos Aires Alpine Exhibición
Noticias relacionadas
Pablo Giménez dirigirá por tercera vez a Patronato

¿Cómo le fue a Patronato con Pablo Giménez como árbitro?

Luciano Vicentín es una pieza importante en la Selección Argentina.

El paranaense Luciano Vicentín fue convocado para la Volleyball Nations League

Los equipos entrerrianos fueron derrotados en la Liga Argentina.

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

Renzo Reynaga aportó un gol en las primeras nueve jornadas de la temporada 2026 de la Primera Nacional

El preocupante déficit de goles de Patronato en la Primera Nacional

Ver comentarios

Lo último

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

América TV evalúa cambios en el programa de Beto Casella por bajo rating

América TV evalúa cambios en el programa de Beto Casella por bajo rating

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Ultimo Momento
Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

América TV evalúa cambios en el programa de Beto Casella por bajo rating

América TV evalúa cambios en el programa de Beto Casella por bajo rating

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

María Becerra visitó a una fan con cáncer y el encuentro se viralizó

María Becerra visitó a una fan con cáncer y el encuentro se viralizó

Indec: la actividad económica anotó el peor resultado desde 2023

Indec: la actividad económica anotó el peor resultado desde 2023

Policiales
Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Ovación
El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

El paranaense Luciano Vicentín fue convocado para la Volleyball Nations League

El paranaense Luciano Vicentín fue convocado para la Volleyball Nations League

El paranaense Ayrton Segovia peleará este viernes en Francia

El paranaense Ayrton Segovia peleará este viernes en Francia

Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y puso en riesgo su presencia en el Mundial 2026

Estevão, la joya de Brasil que se lesionó y puso en riesgo su presencia en el Mundial 2026

Liga Federal: Sionista frenó la marcha de Urquiza de Santa Elena

Liga Federal: Sionista frenó la marcha de Urquiza de Santa Elena

La provincia
Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Paritarias: el Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer

Paritarias: el Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Dejanos tu comentario