El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

El domingo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires. Hará dos pasadas con el Lotus, además se prevé la presencia de show artísticos.

El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires de este domingo permitirá acceso del público desde las 8.30 a los sectores habilitados. Franco hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.

La primera vuelta será a las 12.45 con el Lotus E20 del año 2012, con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, seguirá por un tramo de la Avenida Sarmiento (entre Libertador y Figueroa Alcorta), pasando por el Monumento a los Españoles.

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La segunda vuelta de Colapinto será a las 14.30 con el legendario “Flecha de Plata” que recuerda las míticas acciones de Juan Manuel Fangio en la F1. A las 15.15 Franco dará la segunda y última vuelta con el Lotus, mientras que la última recorrida que dará será a las 15.55 sobre un Bus descapotable.

El Mercedes que manejará Franco Colapinto

Sin embargo, ese no será el único vehículo con el que Colapinto recorrerá la zona aledaña al Monumento de los Españoles. También manejará un Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 1954 y 1955. No es exactamente el mismo auto, sino una réplica artesanal que se vendió por más de 50 millones de euros; llevó entre cuatro y cinco años poder construirlo.

El auto marcó una época especial en la categoría máxima del automovilismo mundial debido a su revolucionario diseño aerodinámico. Su propietario actual, Carlos Diforti, contó en diálogo con TN que Aníbal Colapinto lo llamó pues quería “un auto descubierto para que se vea la cara de Franco”.

Los show que habrá en Buenos Aires

Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia, con pantallas gigantes. Allí se verán las vueltas de Franco desde distintos ángulos, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11. La primera en saltar al escenario será Soledad, quien a las 11.50 comenzará con su show y luego, desde las 13.55, será el turno de Luck Ra para luego darle lugar a la salida a pista del Safety Car desde las 12.45.

También habrá pantallas distribuidas en: Libertador y Casares; Libertador y Cavia; Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario); Figueroa Alcorta y Salguero; Sarmiento y Colombia; Bullrich y Cerviño; Figueroa Alcorta y Dorrego.