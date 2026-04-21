Murió Ricardo de Pascual, actor de "El Chavo del 8" y "Vecinos".

El actor Ricardo de Pascual falleció a los 89 años. La ANDA confirmó su muerte y destacó su amplia trayectoria en televisión, cine y teatro.

El mundo del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, reconocido por su amplia trayectoria en televisión, cine y teatro . La noticia fue dada a conocer este martes por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que emitió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y colegas.

De Pascual tenía 89 años y era considerado uno de los rostros recurrentes de la televisión mexicana, con una carrera que se extendió por más de seis décadas. Su trabajo lo convirtió en parte de distintas generaciones de espectadores, quienes lo recuerdan por sus participaciones en programas de comedia y telenovelas.

Falleció Ricardo de Pascual, actor con más de seis décadas de trayectoria

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en sus últimos años el actor había hablado públicamente sobre su estado de salud, revelando que padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), condición que lo llevó a depender de oxígeno las 24 horas del día.

"Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias", declaró en una entrevista reciente con la periodista Matilde Obregón.

La carrera de Ricardo de Pascual inició en la década de los años 50, cuando comenzó su camino en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, se consolidó como un actor versátil con participación en distintos formatos, desde teatro hasta producciones televisivas de gran alcance.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su participación en producciones de Roberto Gómez Bolaños, donde formó parte del elenco de programas como El Chavo del 8. En estas series interpretó personajes como el señor Calvillo y el señor Hurtado, integrándose a la dinámica de la vecindad y alcanzando una audiencia masiva en México y América Latina.

Además, participó en la serie Vecinos, donde se mantuvo activo en pantalla y cercano a nuevas generaciones de televidentes. También tuvo apariciones en telenovelas como El privilegio de amar, Locura y Camaleones, así como en programas unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Su fallecimiento deja un legado en la historia de la televisión mexicana, donde su trabajo formó parte de múltiples producciones que marcaron distintas etapas del entretenimiento en el país.