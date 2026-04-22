Indec: la actividad económica anotó el peor resultado desde 2023

Este miércoles el Indec informó que la actividad económica cayó 2,6% en febrero. De este manera mostró su peor performance desde el año 2023.

El Indec informó que la actividad económica anotó el peor resultado desde 2023.

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

Así, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.

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Los datos del Indec

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%). Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

En este contexto, ocho de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

El EMAE de cada sector en febrero de 2026

Pesca: 14,8%.

Explotación de minas y canteras: 9,9%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.

Intermediación financiera: 6%.

Hoteles y restaurantes: 1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.

Servicios sociales y de salud: 0,9%.

Enseñanza: 0,1%.

Transporte y comunicaciones: -0,3%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.

Construcción: -0,6%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.

Impuestos netos de subsidios: -4,2%.

Electricidad, gas y agua: -6%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.

Industria manufacturera: -8,7%.