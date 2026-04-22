Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná abrieron la convocatoria para participar del 1° Encuentro Entrerriano de Danza

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná abrieron la convocatoria para participar del 1° Encuentro Entrerriano de Danza, que se realizará el 6 y 7 de junio en la capital provincial. La propuesta está dirigida a solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas, sin distinción de lenguaje o disciplina.

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El encuentro busca poner en valor las danzas vigentes y emergentes de la provincia, fortalecer la profesionalización del sector y generar instancias de intercambio, formación y difusión. La convocatoria incluye estilos como danza clásica, contemporánea, folklore argentino y de colectividades, jazz, urbano, tango y ritmos latinos, entre otros.

Podrán inscribirse personas mayores de 16 años, nacidas en Entre Ríos o con una residencia mínima de tres años en la provincia. En el caso de menores, deberán presentar autorización de madre, padre o tutor legal. Cada participante podrá presentar una propuesta por categoría.

Las categorías se organizan según la cantidad de intérpretes y la duración de las coreografías. Para solistas, dúos o parejas, las obras deberán tener entre 3 y 10 minutos. En el caso de tríos y cuartetos, entre 5 y 15 minutos. Para conjuntos de hasta diez integrantes, la duración será de 8 a 25 minutos.

Un jurado integrado por tres referentes de la danza seleccionará diez propuestas, que serán parte de la programación del encuentro. Para la evaluación se tendrán en cuenta criterios como originalidad, técnica, presencia escénica, musicalidad y vestuario.

Las obras elegidas recibirán premios económicos. Los montos serán de 400 mil pesos para solistas, dúos o parejas; 700 mil pesos para tríos y cuartetos; y un millón de pesos para conjuntos.

Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles de manera online.

El Encuentro Entrerriano de Danza forma parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda federal impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que incluye ciclos, programas y actividades en distintas disciplinas a lo largo del año.