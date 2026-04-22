El paranaense Luciano Vicentín fue convocado para la Volleyball Nations League

Horacio Dileo, entrenador de la Selección Argentina, dio la lista de los convocados para el certamen nacional, entre los que se encuentra Luciano Vicentín.

El entrenador de la Selección Argentina de vóley, Horacio Dileo, dio la lista de jugadores conovados para participar en la venidera edición de la Volleyball Nations League (VNL), que se iniciará el 10 de junio. Entre los jugadores citados se encuentra el punta paranaense Luciano Vicentín .

La VNL será el primer desafío del año para el conjunto Albiceleste, en la previa del Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028 de septiembre próximo.

En el primer week, que de disputará desde el 10 al 14 de junio en Brasil, Argentina se medirá contra Serbia, Bulgaria, Bélgica e Irán. El segundo week, que se desarrollará del 24 al 28 de junio en Polonia, se enfrentará con Alemania, Bélgica, Turquía y China. Y el tercer y último week, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de julio en Japón, chocará con Italia, Canadá, Bélgica y Cuba.

Los convocados para la Volleyball Nations League