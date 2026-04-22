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Liga Federal: Sionista frenó la marcha de Urquiza de Santa Elena

Sionista superó a Urquiza 80 a 73 en el encuentro que abrió la segunda ronda de la fase regular de la Liga Federal.

22 de abril 2026 · 16:35hs
Liga Federal: Sionista frenó la marcha de Urquiza de Santa Elena

Prensa Sionista

Sionista se hizo fuerte como local y venció a Urquiza de Santa Elena por 80-73, en el inicio la segunda ronda de la fase regular de la Liga Argentina, Zona A de la Conferencia Litoral. Franco González fue el goleador en el estadio Moisés Flesler con 19 unidades, mientras que Jonathan Monzón anotó 16 por el lado del CUSE.

El mejor regreso a casa para Sionista

El Centro Juventud se reencontró con la victoria ante su gente. El elenco dirigido por Santiago Vesco abrió el juego de gran manera, encontró vías de gol en la pintura con la dupla Nieto-Guaita y rápidamente estiró la ventaja. Urquiza sucumbió ante la gran defensa del dueño de casa y no logró administrar de buena manera sus incursiones ofensivas.

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Urquiza venció con claridad a Quique en Santa Elena.

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

El local no bajó el ritmo en ningún momento y salió ampliamente victorioso en el primer peldaño (37-16). A la vuelta de los bancos, Urquiza reaccionó. Con un buen juego asociado, encontró gol en las manos de Cosolito y Monzón para limar las asperezas en el electrónico y reducir la desventaja a un dígito.

La defensa fue la clave en el equipo de Santa Elena, ya que fue férrea y prácticamente sin fisuras en el segundo chico, dejando al dueño de casa en 10 puntos, y se fue con esperanzas renovadas al entretiempo (47-43).

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Luego de los vestuarios, el trámite se emparejó y, pese a que Urquiza no dejó de empujar, no pudo quebrar la resistencia de Sionista, que jamás perdió el liderazgo en el tanteador. Los libres ganan partidos, dice el dicho, y fue así que el dueño de casa sostuvo su brecha, de la mano de González y Guaita, que además aportó una bomba desde 45° para levantar a la parcialidad local de cara al último cuarto (66-57).

El cuarto final mantuvo la tónica. Franco González siguió encendido y encontró apoyo en los arrestos individuales de Levin, Guaita y Levy. La parte defensiva volvió a ser clave, ya que dejó a Urquiza con poco gol en varios tramos importantes del último chico. Galli, Revello y Monzón fueron los abanderados del intento de remontada, que finalmente quedó en eso, un intento.

Sionista se reencontró con el triunfo, mostró personalidad y alcanzó su cuarta victoria en la tercera categoría del básquet nacional (80-73). En la continuidad de La Liga Federal, el elenco paranaense se medirá con Gimnasia y Esgrima de Santa Fe el próximo martes. Urquiza, por su parte, recibirá a Rivadavia Juniors el sábado 2 de mayo.

Recreativo recibe a Quique por la Liga Federal

Recreativo y Quique se enfrentarán este miércoles en el marco de la séptima jornada de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. El duelo entre el Bochas y el Decano se llevará adelante a partir de las 21.30 en el estadio Antonio Zorzet.

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Recreativo y Quique animar&aacute;n el duelo de equipos paranaenses en la Liga Federal.

Recreativo y Quique animarán el duelo de equipos paranaenses en la Liga Federal.

Por el mismo sector, La Armonía de Colón recibirá a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Esta historia se escribirá desde las 21.30 en el estadio Gregorio Pocho Nieto.

Urquiza sigue en lo más alto de la Zona A

Las posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral quedaron de la siguiente manera

Urquiza (5-2) 12

Rivadavia Juniors (5-1) 11

Sionista (4-3) 11

Gimnasia de Santa Fe (2-4) 8

La Armonía de Colón (2-4) 8

Recreativo (2-4) 8

Quique (2-4) 8.

Liga Federal Sionista Urquiza
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