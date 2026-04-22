La comisión directiva central de la Asociación General del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) recibió este miércoles la convocatoria a audiencia paritaria salarial para el día jueves 7 de mayo, a las 15.
Paritarias: el Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer
El gremio mayoritario docente de Entre Ríos, Agmer, fue convocado por el Gobierno de Entre Ríos para reanudar paritarias. Será el 7 de mayo, a las 15.
22 de abril 2026 · 17:33hs
El encuentro, como es habitual, se realizará en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.
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Reinicio de las paritarias
La cédula de notificación expresa que el objetivo de la audiencia es tratar el tema salarial, en el marco de las actuaciones de la Paritaria Salarial Docente.
Agmer concurrirá a la audiencia con sus miembros paritarios y las demandas expresadas por el Congreso Extraordinario y sostenidas con las medidas de fuerza y acciones sindicales que venimos llevando adelante en toda la provincia.