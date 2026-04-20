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Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión

Felipe Pettinato fue inicialmente acusado de iniciar el fuego, con una calificación del delito de estrago doloso seguido de muerte.

20 de abril 2026 · 14:15hs
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión

Felipe Pettinato enfrentó este lunes al Tribunal N°14 en la última audiencia del juicio en su contra por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 en un departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar, en el barrio de Belgrano. Así, fue condenado a tres años de cárcel en suspenso.

Antes del veredicto, Pettinato se negó a dar sus últimas palabras, luego de negarse a declarar en el expediente y durante las siete audiencias del proceso, donde brindaron su relato más de 15 testigos y peritos.

El gran actor argentino Luis Brandoni murió a los 86 años tras una internación de 11 días. Su rica carrera en cine se combinó con la acción gremial y política.

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El streamer e imitador de Michael Jackson fue inicialmente acusado de iniciar el fuego, con una calificación del delito de estrago doloso seguido de muerte. El delito conlleva, de acuerdo al Código Penal, una condena de 8 a 20 años de prisión.

Caso Felipe Pettinato

La querella del caso -a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, de 81 años-, aseveró que Pettinato no intentó salvar a Rodrigo y pidió que sea condenado a 15 años de cárcel.

LEER MÁS: Felipe Pettinato a juicio por abuso

El fiscal acusador Fernando Klappenbach, en cambio, le dio el beneficio de la duda al acusado. Consideró que Pettinato intentó ayudar a Rodrigo -que ardió mientras todavía estaba vivo y murió con el 90% de su cuerpo quemado y partes sus piernas carbonizadas- y bajó la calificación a estrago culposo seguido de muerte, un accidente. Así, pidió que sea condenado a 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo.

Klappenbach consideró también la condena previa de Pettinato, dictada en 2022 en la Justicia de San Isidro, donde recibió la pena de nueve meses en suspenso por el abuso sexual simple de una joven de 15 años. Esta condena, también, fue tomada en cuenta por el Tribunal N°14 al dictar el veredicto.

Tanto querella como fiscalía habían requerido que Pettinato, en caso de una condena, sea detenido una vez que el fallo quede firme. La defensa, a cargo de Norberto Frontini, pidió que el acusado sea absuelto.

Felipe Pettinato Prisión Juicio
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