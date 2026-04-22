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América TV evalúa cambios en el programa de Beto Casella por bajo rating

La llegada de Beto Casella a América TV, uno de los movimientos más comentados del verano televisivo, atraviesa un momento de revisión interna

22 de abril 2026 · 18:57hs
América TV evalúa cambios en el programa de Beto Casella por bajo rating

La llegada de Beto Casella a América TV, uno de los movimientos más comentados del verano televisivo, atraviesa un momento de revisión interna. Según trascendió, el ciclo BTV no alcanza las expectativas de audiencia y enfrenta dificultades para sostener sus costos de producción.

Complicaciones para Beto Casella en América TV

La situación fue expuesta por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live, donde señaló que el canal espera un promedio de dos puntos de rating, con picos de tres, cifras que el envío aún no logra. De acuerdo a esos datos, el programa se mantiene por debajo de 1,5 puntos y registró 0,9 en una de sus últimas emisiones.

En ese contexto, desde la señal habrían establecido un plazo de 20 días para evaluar la evolución del ciclo. Si no se registran mejoras, la alternativa sería modificar el formato hacia un contenido con mayor enfoque en la actualidad y la política, en un intento por reposicionar la propuesta.

Otra de las opciones en análisis es el eventual traslado del conductor a la grilla del fin de semana en caso de que los cambios no den resultado. Según lo planteado, el principal cuestionamiento apunta al formato actual del programa, más que al desempeño del conductor o del equipo.

El ciclo, producido por Mandarina, implica una inversión significativa, lo que intensifica la preocupación ante los números actuales. En ese marco, se indicó que el rendimiento no alcanza a cubrir los costos operativos.

Casella llegó a América TV en febrero de 2026 tras su salida de Canal 9, donde condujo Bendita TV entre 2006 y 2025 de manera ininterrumpida. Su desembarco fue uno de los pases más relevantes del año en la televisión argentina.

Mientras tanto, Bendita TV continúa al aire con la conducción de Edith Hermida y parte del equipo que acompañó al ciclo durante años.

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