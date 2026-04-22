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El paranaense Ayrton Segovia peleará este viernes en Francia

Ayrton Segovia combatirá en la localida de Laval, donde se medirá con el local Dylan Pare-Lemonnier por el título Francophone CMB de la categoría Súper Gallo.

22 de abril 2026 · 18:08hs
Ayrton Segovia viene de ganar por nocaut técnico en el sexto asalto.

Ayrton Segovia viene de ganar por nocaut técnico en el sexto asalto.

Primer desafío internacional para un deportista paranaense. El boxeador profesional Ayrton Segovia tendrá su estreno fuera del país este viernes, cuando se presentará en Espace Mayenne, en la localidad de Laval, Francia, donde se enfrentará con el invicto local Dylan Pare-Lemonnier.

En este combate, pautado a 10 asaltos, estará en juego el título Francophone del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría Súper Gallo. El pesaje oficial será este jueves, alrededor de las 13 (hora Argentina). Los deportistas no deberán superar los 55,338 kilogramos.

Gran expectativas por la exhibición que realizará el piloto argentino este próximo domingo. 

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El Gallo Segovia, de 26 años, lleva adelante su formación pugilística bajo las órdenes de Carlos Lemos, en el gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe. Viene de ganarle por nocaut técnico en el sexto round al rosarino Francisco Coronel en su última presentación, el 21 de febrero en una velada que se desarrolló en la entidad Sabalera. El paranaense llegará a este compromiso con un récord de nueve triunfos (cinco por nocaut) y cuatro derrotas (una antes del límite).

El peleador de la capital entrerriana tendrá un difícil desafío ante el anfitrión, también de 26 años. Pare-Lemonnier cuenta con un palmarés de 11 victorias (cinco por la vía rápida) y su último combate fue el 28 de febrero, en Savenay, Francia, donde superó por nocaut técnico en el segundo asalto al venezolano Billi Sandoval.

La confianza de Ayrton Segovia

"Veníamos manejando la posibilidad de realizar otra pelea en Argentina, esperando también que se dé la chance de tener un desafío en el extranjero, lo que finalmente pasó. Venía entrenándome duro y estoy a pocos gramos de dar la categoría. Me siento bien y con confianza en que podré llevar el cinturón a Paraná", fue la respuesta de Segovia, vía audio de WhatsApp, ante la consulta de UNO.

Además, el peleador entrerriano contó que se siente muy entusiasmado con este compromiso: "tengo el doble desafío de pelear por primera vez afuera del país, contra un invicto. Quiero ver qué tiene para mostrar y me siento bien, muy motivado para poder lograr la victoria".

Ayrton Segovia Francia Colón de Santa Fe boxeo
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