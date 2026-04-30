Argentina derrotó 11 a 6 a Sudáfrica, pero terminó en el 4° lugar de la Zona A por lo que ahora disputará la Zona Colocación y no podrá pelear por el título.

Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

Por la última fecha de la etapa regular del Mundial de Sófbtol U23, Argentina le ganó a Sudáfrica pero no le alcanzó para clasificar a la Super Ronda. Fue 11 a 6 pero terminó en el 4° lugar de la zona A. Deberá jugar la zona Colocación y no podrá pelear por el título.

Argentina necesitaba ganar y esperar por otros resultados. Logró triunfar, pero no terminó entre los tres mejores equipos y fue así que finalizó 4° en la zona A, lo que significar no entrar al grupo selecto que peleará por el título.

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Mundial U23: Argentina le ganó a Sudáfrica, pero no entró a la Super Ronda

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Argentina remontó para derrotar a Sudáfrica por 11-6, superando un déficit de 6-1 con 10 carreras sin respuesta para asegurar su tercera victoria del torneo y cerrar la Ronda Inicial.

Pedro Martínez Banchieri conectó un jonrón, mientras que Luca Talmón impulsó tres carreras para liderar la ofensiva argentina. A pesar de cometer tres errores que resultaron en cuatro carreras no merecidas, Argentina controló el partido en la segunda mitad.

Bogdan Becic se adjudicó la victoria como relevista, lanzando cuatro entradas con ocho ponches, permitiendo cinco hits y tres carreras.

Por parte de Sudáfrica, Reitumetse Kekana bateó de 2-3, mientras que Jayden Neethling y Aydee Osman consiguieron una carrera impulsada cada uno.