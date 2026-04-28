Dieron a conocer los proyectos seleccionados para el grabaciones de grabaciones Casa Estudio

Impulsan esta convocatoria provincial para proyectos musicales de autor, bandas o solistas. Los seleccionados grabarán tres temas originales en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa esta convocatoria provincial para proyectos musicales de autor, bandas o solistas. Los seleccionados grabarán tres temas originales en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, uno de ellos acompañado de un registro audiovisual.

Casa Estudio es una convocatoria dirigida a jóvenes autores de hasta 30 años de toda la provincia que tengan proyectos con música de autor, sean solistas o bandas (en este caso la edad promedio de los integrantes no debe superar los 30 años), de cualquier género y formato. El objetivo es abrir escenarios para nuevos autores y dar espacio a nuevas voces del cancionero emergente provincial.