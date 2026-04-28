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Dieron a conocer los proyectos seleccionados para el grabaciones de grabaciones Casa Estudio

Impulsan esta convocatoria provincial para proyectos musicales de autor, bandas o solistas. Los seleccionados grabarán tres temas originales en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

28 de abril 2026 · 10:55hs
Dieron a conocer los proyectos seleccionados para el grabaciones de grabaciones Casa Estudio

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa esta convocatoria provincial para proyectos musicales de autor, bandas o solistas. Los seleccionados grabarán tres temas originales en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, uno de ellos acompañado de un registro audiovisual.

Casa Estudio, los seleccionados:

Los Apolo (Paraná), Té de hierbas (Villaguay), The curse of Sahara (Paraná), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Medusa (Cerrito/Paraná), Dúo Ñancay (Gualeguaychú), Soraya Yacob (Villa Ana/Paraná), Un día más (Concepción del Uruguay), Híbridos (Paraná), Insistentes (Paraná), Túnel (Paraná), Wanda Gaioli (Paraná) y Pucha (Paraná).

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Casa Estudio es una convocatoria dirigida a jóvenes autores de hasta 30 años de toda la provincia que tengan proyectos con música de autor, sean solistas o bandas (en este caso la edad promedio de los integrantes no debe superar los 30 años), de cualquier género y formato. El objetivo es abrir escenarios para nuevos autores y dar espacio a nuevas voces del cancionero emergente provincial.

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