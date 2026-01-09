Uno Entre Rios | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, elogió al presidente, Javier Milei, por la puesta en marcha de las obras en las rutas nacionales 12 y 14.

9 de enero 2026 · 17:40hs
Comenzaron varias obras en la región litoral sobre las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos de Entre Ríos y del país. En este marco, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, destacó públicamente al presidente, Javier Milei, por la decisión de avanzar con trabajos clave para la seguridad vial, la conectividad regional y el desarrollo productivo.

El posteo de Rogelio Frigerio

“Las rutas 12 y 14 vuelven a ponerse en marcha en Entre Ríos”, expresó el primer mandatario entrerriano en su cuenta de la red social X, al confirmar que las máquinas ya trabajan en los tramos más críticos de ambos corredores.

La Multisectorial de Derechos Humanos y la Rodher pidieron audiencia a Rogelio Frigerio y autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos 

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Se trata de la primera concesión de rutas nacionales activada en el país, un hecho que el gobernador atribuyó a una gestión firme ante el Gobierno nacional y a la comprensión del apremio por parte de la administración central. “Esto no fue casualidad: fue el resultado de una gestión provincial firme y de un Gobierno nacional que escuchó, comprendió la urgencia y dio prioridad a este pedido.”

Rutas clave para la economía y el comercio exterior

Las rutas 12 y 14 conforman la denominada Ruta del Mercosur, un corredor fundamental para el transporte de cargas, la logística internacional, las economías regionales y el turismo.

Por allí circula gran parte de la producción entrerriana y del litoral argentino con destino a los puertos, pasos fronterizos y mercados del Mercosur, especialmente Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese sentido, Frigerio subrayó: “La Ruta del Mercosur es un eje clave para la producción, la logística y el turismo. Avanzar con esta intervención es empezar a saldar una deuda histórica y mejorar la circulación y la seguridad vial después de tantos años de abandono”, por donde miles de usuarios transitan diariamente, muchas veces en condiciones de alto riesgo.

